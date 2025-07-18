Экотуризм в Петербурге: новый раздел на портале Visit-Petersburg открывает природные богатства города

На официальном туристическом портале Санкт-Петербурга Visit-Petersburg появился специальный раздел, посвященный экологическому туризму. Это важное нововведение позволяет путешественникам легко планировать прогулки по уникальным природным уголкам Северной столицы и ее окрестностей.

Природное наследие в цифровом формате

Новый раздел объединяет информацию о шести оборудованных экологических тропах, расположенных на пяти особо охраняемых природных территориях города. Теперь туристы могут заранее ознакомиться с маршрутами, правилами посещения и особенностями каждой локации.

«Создание специализированного раздела — логичный шаг в развитии экотуризма, — отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. — Мы стремимся показать гостям города не только дворцы и музеи, но и удивительную природу нашего региона».

Туристическая отрасль на подъеме

Статистика подтверждает растущий интерес к Петербургу:

— Каждое 12-е рабочее место в городе связано с туристической сферой

— Вклад отрасли в экономику превысил 730 млрд рублей

— За первое полугодие 2025 года город принял более 5 млн туристов

Все каналы коммуникации

Информация о возможностях экологического отдыха распространяется через:

— Телевизионные каналы

— Печатные издания

— Электронные СМИ

— Социальные сети

«Наш портал стал полноценной цифровой энциклопедией петербургского туризма, — говорит Яна Макшина, директор Городского туристско-информационного бюро. — Ежедневно мы публикуем актуальные материалы — от исторических справок до тематических подборок».

Новый раздел об экотуризме продолжает традицию комплексного подхода к продвижению Санкт-Петербурга как многофакторного туристического направления, сочетающего культурное наследие и природные богатства.