Экотропы Ленобласти: платный вход как шаг к сохранению природы и развитию туризма

Введение платы за посещение экологических троп в Ленинградской области, первоначально встреченное неоднозначно, доказало свою эффективность. С 1 мая 2024 года шесть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона, включая заказники «Линдуловская роща» и «Кургальский», а также памятники природы вроде «Колтушских высот», перешли на платный режим. Средняя стоимость посещения для россиян летом составляет 150–200 рублей, зимой — 100–140 рублей, а для иностранцев тарифы выше в два раза . Собранные средства (более 3 млн рублей за 2024 год) направляются на ремонт инфраструктуры: обновление настилов, информационных щитов, смотровых площадок и даже борьбу с последствиями вандализма .

Экотуризм как драйвер развития региона

Ленинградская область активно развивает проект «Тропа 47», в рамках которого создано 51 экологическое направление общей протяжённостью 430 км. Эти маршруты, такие как «Петяярви» с его карельскими пейзажами или «Лиственничная роща» (часть объекта ЮНЕСКО), оснащены парковками, туалетами и навигацией, что делает их привлекательными для туристов . Популярность экотроп растёт: за 2024 год ООПТ посетили 1,5 млн человек, а за первое полугодие 2025-го — уже 850 тыс. .

Плюсы для бизнеса и туристов

Туроператоры включают экотропы в свои программы, особенно те, что труднодоступны для самостоятельных путешественников, например Кургальский заказник. Как отмечает Анна Лупинова из «Серебряного кольца», такие маршруты помогают распределить турпотоки и открыть ранее незаметные районы . Кроме того, платный вход снижает антропогенную нагрузку: в «Линдуловской роще», где ранее скапливались сотни машин, теперь нет пробок, а средства от посещений идут на поддержание чистоты и порядка .

Перспективы и вызовы

Эксперты, такие как Майя Ломидзе (АТОР), подчёркивают: важно не наращивать число посетителей, а создавать комфортные условия, сохраняя баланс между доступностью и экологичностью. Для этого предлагается маркировать платные и бесплатные объекты на картах, чтобы туристы могли планировать маршруты заранее .

Примеры успешных практик

Среди самых востребованных направлений — «Сестрорецкое болото» с его деревянными настилами и редкими птицами, «Дудергофские высоты» с панорамными видами, а также межрегиональная тропа «Озёрная», созданная совместно с Петербургом . Эти проекты показывают, как грамотное управление потоками и инвестиции в инфраструктуру превращают природные богатства в точки притяжения для туристов, не нанося ущерба экосистемам.

Таким образом, плата за посещение экотроп — не просто способ monetization, а инструмент устойчивого развития, который уже доказал свою пользу для природы, бизнеса и путешественников.