Экологичный комфорт: новые газовые автобусы на маршруте Кингисепп – Петербург

Жителей Ленинградской области и туристов ждет приятное обновление на междугороднем маршруте. В ближайшее время на линию Кингисепп – Санкт-Петербург выйдут современные автобусы, работающие на газовом топливе. Как сообщили в областной администрации, обновление подвижного состава стало возможным благодаря поддержке региональных властей.

Новые машины отличаются повышенным уровнем комфорта. Просторные салоны рассчитаны на 53 сидячих места, оборудованы системой климат-контроля и видеонаблюдения. Пассажиры смогут оплачивать проезд любым удобным способом – банковской картой или наличными. При этом стоимость билетов останется без изменений.

Особенностью проекта стала финансовая поддержка со стороны областного комитета по транспорту. В рамках программы развития транспортной системы перевозчикам компенсируется до 40% стоимости экологичного транспорта. Такой подход уже доказал свою эффективность: сегодня в Санкт-Петербурге около 75% автобусного парка работает на природном газе, что делает город лидером в России по использованию этого вида топлива в пассажирских перевозках.

Помимо развития газомоторного транспорта, в регионе продолжается модернизация троллейбусной сети с увеличенным автономным ходом. В перспективе власти также планируют перевести речной пассажирский флот на экологически чистые виды топлива, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

Первые рейсы новых автобусов на маршруте Кингисепп – Петербург запланированы на осень 2025 года. Это очередной шаг в создании комфортной и экологичной транспортной системы всего Северо-Западного региона.