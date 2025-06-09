Единые стандарты для ручной клади: как изменятся правила авиаперевозок

В российском авиационном секторе могут произойти значительные изменения, касающиеся провоза ручной клади. Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, который запретит авиакомпаниям самостоятельно устанавливать ограничения по габаритам и весу ручной клади.

Согласно инициативе, нормативы провоза багажа должны строго соответствовать требованиям авиационного законодательства, без возможности введения дополнительных ограничений или взимания платы за стандартную ручную кладь. Авторы законопроекта подчеркивают, что такая мера необходима для защиты прав пассажиров от возможных злоупотреблений со стороны перевозчиков.

Эксперты отмечают, что проблема единых стандартов для ручной клади актуальна не только для России. Во многих странах мира авиакомпании устанавливают собственные правила, что часто приводит к конфликтам с пассажирами. В некоторых странах, например, действуют рекомендательные нормы, но окончательное решение остается за перевозчиками.

Если законопроект будет принят, российские авиакомпании потеряют возможность самостоятельно регулировать параметры ручной клади, что может повлиять на их бизнес-модели, особенно у лоукостеров. В то же время пассажиры получат четкие и единые правила, которые нельзя будет изменить в одностороннем порядке.

Ожидается, что обсуждение инициативы в Госдуме вызовет активные дебаты между представителями авиационной отрасли, регулирующими органами и организациями по защите прав потребителей. Исход этих дискуссий определит, насколько изменится опыт воздушных путешествий для миллионов российских пассажиров.

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