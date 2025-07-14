Единая карта петербуржца открывает доступ к библиотечным сокровищам

Жители Северной столицы получили удобную возможность использовать Единую карту петербуржца (ЕКП) в качестве электронного читательского билета. Теперь с помощью этого многофункционального инструмента можно не только расплачиваться в магазинах или пользоваться общественным транспортом, но и получать доступ к богатым библиотечным фондам города.

Новый сервис позволяет через личный кабинет владельца ЕКП просматривать каталоги библиотек, заказывать и бронировать бумажные издания, оформлять доставку книг между библиотеками. Читатели могут отслеживать статус своих заказов, продлевать срок пользования книгами и получать доступ к электронным ресурсам библиотек — всё в одном месте, без необходимости носить с собой дополнительные карточки.

Единая карта петербуржца — это современный многофункциональный инструмент, объединяющий в себе возможности банковской карты платежной системы «Мир», транспортного приложения, дисконтной программы и носителя электронной подписи. Важно отметить, что оформить такую карту может любой гражданин России совершенно бесплатно.

Это нововведение значительно упрощает доступ к культурным и образовательным ресурсам города, делая процесс получения книг более удобным и технологичным. Теперь для посещения библиотек достаточно иметь при себе один пластиковый носитель, который уже стал неотъемлемой частью повседневной жизни многих петербуржцев.

Интеграция библиотечных сервисов с ЕКП — очередной шаг в развитии цифровых услуг города, который делает культурные богатства Санкт-Петербурга более доступными для всех жителей и гостей северной столицы.