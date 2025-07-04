Единая карта петербуржца: как один пластик меняет жизнь города

Каждый третий житель Северной столицы уже оценил преимущества «Единой карты петербуржца». По последним данным, число держателей этого многофункционального документа превысило 1,8 миллиона человек, причем только за первые шесть месяцев 2025 года к программе присоединились 124 тысячи новых пользователей.

Проект, запущенный шесть лет назад, продолжает активно развиваться. С лета текущего года карта вышла за пределы города – теперь жители Ленинградской области могут оформить ее региональный аналог. Особой популярностью пользуется специальный дизайн «Серебряный возраст», который открывает пенсионерам доступ к культурным учреждениям – более 160 тысяч таких карт уже находятся в обращении.

Список партнеров программы постоянно расширяется. К 700 существующим участникам в этом году добавились крупные музеи, включая Государственный Эрмитаж и Кронштадтский Морской музей. Владельцы карты получают скидки до 50% в различных заведениях города.

Финансовая выгода для горожан очевидна: за первое полугодие 2025 года экономия на проезде в общественном транспорте составила почти 1,2 миллиарда рублей. Особенно оценят родители школьников программу кэшбэка при оплате питания – сумма возвратов уже достигла 21 миллиона рублей.

Перспективы у проекта самые радужные. Недавно заключено соглашение с компанией «Микрон» о производстве отечественных микроконтроллеров для карт. В ближайших планах – расширение детских сервисов и запуск специального банковского продукта для юных петербуржцев.

Оформить карту можно в пяти крупнейших банках страны, включая Сбербанк и ВТБ. С каждым годом «Единая карта петербуржца» становится все более незаменимым помощником в повседневной жизни, подтверждая статус одного из самых успешных городских проектов.

Главный штаб Эрмитажа стал доступнее для обладателей Единой карты петербуржца