Джазовый праздник у Михайловского замка: завершение фестиваля «Свинг белой ночи»

6 июля в самом сердце Санкт-Петербурга, у величественных стен Михайловского замка, пройдет незабываемый гала-концерт, который станет финальным аккордом XXXII фестиваля джаза «Свинг белой ночи — 2025». Мероприятие начнется в 13:00, вход свободный, так что у всех любителей музыки есть шанс насладиться яркими выступлениями совершенно бесплатно.

Главными участниками вечера станут Jazz Philharmonic Orchestra и московский трубач Виталий Головнёв, чье мастерство известно далеко за пределами России. В свое время музыкант жил в Нью-Йорке, где сотрудничал с такими легендарными коллективами, как Mingus Big Band и Artie Shaw Orchestra. Вместе с оркестром он представит зрителям зажигательные латиноамериканские ритмы.

Особый колорит концерту придадут специальные гости — кубинский перкуссионист Юниски Руиз Вильямил и петербургская вокалистка Юлия Касьян. Их выступления дополнят атмосферу праздника, превратив его в настоящий карнавал звуков.

Любители классического джаза оценят выступление Easy Winners Dixieland Band, которая исполняет музыку в стиле Нового Орлеана начала прошлого века. Коллектив использует редкие инструменты, включая сузафон и даже стиральную доску, что делает их шоу по-настоящему оригинальным.

Atomic Jam Band порадует поклонников блюза и фанка, представив авторские интерпретации мировых хитов. А завершит программу легендарный Ленинградский диксиленд под руководством 67-летнего заслуженного артиста России Олега Кувайцева. Несмотря на почтенный возраст, ансамбль сохраняет энергию и виртуозность, которые покорили слушателей еще в 60-х годах.

Фестиваль «Свинг белой ночи» уже более трех десятилетий остается одним из главных музыкальных событий Петербурга. И гала-концерт у Михайловского замка — прекрасная возможность прочувствовать его атмосферу в полной мере. Не упустите шанс окунуться в мир джаза под открытым небом!

Программа 6 июля:

1. «В ритмах латиноамериканского джаза»: Виталий Головнёв (труба, Москва), Jazz Philharmonic Orchestra (Санкт-Петербург). Специальные гости — Юниски Руис Вильямиль (конга, Куба) и Юлия Касьян (вокал, Санкт-Петербург), лауреат международных конкурсов.

2. Easy Winners Dixieland Band (Санкт-Петербург)

3. Atomic Jam Band (Санкт-Петербург)

4. Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева.

Музыкальным директором фестиваля является Народный артист России Давид Голощекин, ведущий – Александр Михайловский.