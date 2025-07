Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025: программа, расписание

Петербург окунётся в ритмы джаза: Джазовый фестиваль Игоря Бутмана (2025) возвращается. В конце статьи смотрите расписание — программу!

С 21 по 27 июля 2025 года Санкт-Петербург вновь станет столицей джаза — в городе пройдёт второй фестиваль под руководством легендарного Игоря Бутмана. В этом году гостей ждёт ещё больше музыки: более 600 артистов выступят на шести площадках, включая звёзд российской и зарубежной сцены. Полина Гагарина, бельгийская исполнительница Zap Mama, актёр Виктор Добронравов и десятки других музыкантов подарят городу незабываемые концерты, причём многие из них будут бесплатными.

Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025 откроется фестиваль ярким Джазовым парадом в Летнем саду Русского музея. Более 50 музыкантов во главе с Бутманом пройдут по аллеям, наполняя воздух импровизациями. Шествие начнётся в 15:00 у Красного сада, расположенного рядом с Оранжереей.

Вечером того же дня в Большом зале Филармонии имени Шостаковича зрителей ждёт необычное прочтение «Пети и волка» Сергея Прокофьева. Виктор Добронравов прочитает сказку под аккомпанемент джазового оркестра Бутмана, создав удивительный синтез театра и музыки.

Главной сценой фестиваля станет Юсуповский сад, где с 22 по 26 июля выступят самые яркие участники. Полина Гагарина представит эксклюзивную программу, Uma2rman порадует поклонников авторским звучанием, а Zap Mama привезёт в Петербург своё уникальное смешение африканских и европейских мотивов. Также в саду прозвучат голоса Мариам Мерабовой, Варвары Визбор и коллектива Zventa Sventana, который мастерски соединяет фольклорные напевы с современными аранжировками.

Но на этом музыка не закончится — Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025 охватит весь город. Бесплатные концерты пройдут на площади Искусств, в парке «Озеро Долгое», «Севкабель Порту» и даже в Нижнем парке Петергофа (вход — по билетам в парк).

Любителей камерного звучания ждёт насыщенная клубная программа: более 140 выступлений в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, JFC, «48 стульев», The Hat, Police Station и других площадках. Многие концерты можно посетить бесплатно, например, в «ЭтоБаре» или баре «Лайка».

Завершится Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025 театрально-музыкальным перформансом «Джаз от первого лица» с участием народного артиста России Алексея Гуськова и певицы Фантине. Это будет яркий финал недели, наполненной ритмом, импровизацией и неповторимой атмосферой джаза.

Программа – расписание. Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025

21 июля, Летний сад

Приходите на Первый джазовый парад, который состоится в Летнем саду сегодня, 21 июля, в 15:00.

Более 50 музыкантов исполнят импровизации под руководством Игоря Бутмана.

Первый день Saint Petersburg Jazz Festival открывает музыкальный спектакль «Петя и волк» в исполнении Виктора Добронравова и оркестра Игоря Бутмана

Расписание концертов в Севкабель Порту. Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025

22 июля, Севкабель Порт.

19:00 Atomic Jam Band

20:05 Квинтет Софьи Шустровой

23 июля, Севкабель Порт.

19:00 Newzette

20:05 Stankov Jazz Band

24 июля, Севкабель Порт.

19:00 «Jazz Funk» — Сергей Гурбелошвили и трио «Groove Factory»

20:05 Ольга Синяева и AllSee band

25 июля, Севкабель Порт

18:00 Sunny Side Quartet

19:05 Квартет Артема Баденко

20:10 Ник Брусковский и Super Collection Orchestra

26 июля, Севкабель Порт

18:00 Алина Владимирова Timeless Sade & Sound of Jazz

19:05 Квартет Антона Чекурова

20:10 The Smackers

На все концерты площадки вход свободный! Приходите, берите родных, зовите друзей!

Расписание концертов на Площади Искусств. Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025.

22 июля

19:00 Трио Олега и Натальи Бутман

20:00 Марианна Савон

23 июля

19:00 Big Fat quartet Константина Маминова

20:00 Jazz Philharmonic Messengers Юрия Богатырёва

24 июля

19:00 Виктор Колесов и группа «Петрович бенд»

20:00 «Guitar Monsters». Ильдар Казаханов — Гасан Багиров квартет

25 июля

18:00 Лиана Зайнуллина

19:00 Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр Сергея Богданова

20:00 Дудук-бэнд Виталия Погосяна

26 июля

18:00 Трио Олеси Ялуниной

19:00 Квартет Юрия Красильникова

20:00 Квартет Григора Паносяна

Расписание концертов в Юсуповском саду. Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025

22 июля, Юсуповский сад

19:00-19:40 — Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор»

20:00-20:40 — Мариам Мерабова

21:00-22:00 — Кватро Originals & Juan Horlendis Band

19:00 Виктор Добронравов и «Кинопроектор»: джаз из сердца отечественного кино.

Известный по своим блистательным ролям в кино и театре, Виктор Добронравов (который, к слову, 21 июля представит «Петю и Волка» с Игорем Бутманом в Филармонии) предстанет перед вами как профессиональный вокалист и фронтмен своего ансамбля «Кинопроектор». Их проект — это признание в любви к джазу и золотому фонду советского кинематографа. Вас ждут любимые мелодии из культовых советских фильмов, но в совершенно новом, джазовом прочтении, исполненные секстетом виртуозных инструменталистов.

20:00 Мариам Мерабова: джазовая прима с ураганной энергией голоса.

Джазовые, роковые и R&B композиции Мариам приобретают новое измерение, благодаря уникальному глубокому и мощному голосу. Она виртуозно владеет вокалом, что позволяет ей легко переходить от свинговых ритмов к проникновенным балладам. Её уникальный стиль отличает и то, что она является автором текстов и музыки для некоторых своих композиций, в том числе на русском языке, что необычно для российского джаза.

21:00 Quatro Originals & Juan Horlendis Band – From Russia with Jazz

Жаркий латина-коктейль с кубинским колоритом — Quatro Originals и Juan Horlendis Band представят совместную программу под названием «From Russia with Jazz». Приготовьтесь к смешению русского размаха и кубинского темперамента! Quatro Originals — лидеры российского classical crossover, способные смешать, казалось бы, несочетаемые жанры от рока до фанка, создавая настоящую алхимию звука. К их уникальному звучанию присоединится Juan Horlendis Band. Их композиции пронизаны влиянием фолка и латинских ритмов. В программе концерта — знакомые, зажигательные джазовые мелодии, а также любимые песни из советских мультфильмов в современном прочтении.

Место встречи: Юсуповский сад

23 июля, Юсуповкий сад

19:00-19:40 — Терем Квартет

19:55-20:40 — Akra Jazz Band feat. Ferit Odman (Турция)

21:00-22:00 — QUEENtet Сергея Мазаева

19:00 Терем-квартет — ансамбль с внушительной историей и 24 альбомами в дискографии. Эти петербургские музыканты, экспериментирующие на стыке народной и эстрадной музыки, стали незаменимыми посланниками русской культуры, гастролируя по всему миру и выступая на лучших мировых площадках.

19:55 Akra Jazz Band feat. Ferit Odman.

Турецкий коллектив Akra Jazz Band, сформированный в 2018 году, уже хорошо известен российскому слушателю своим безупречным классическим звучанием. В прошлом году московская публика по достоинству оценила их совместный проект с вокалисткой Эзги Алаш. А этим летом коллектив выступит в Северной столице с виртуозным барабанщиком Феритом Одманом. Ритм-секция — сердце биг-бэнда, поэтому звучание оркестра может разительно измениться.

21:00 QUEENtet Сергея Мазаева.

Многие знают Сергея Мазаева как фронтмена группы «Моральный кодекс», но его талант выходит далеко за рамки рока. В 2011 году он создал Queentet — проект, где его любовь к классике, джазу и советской эстраде обретает уникальное звучание. На концерте Сергей не только поёт, но и виртуозно играет на кларнете. Вас ждёт широкий репертуар: от песен Леонида Утесова и Марка Бернеса до произведений Петра Ильича Чайковского и Петра Лещенко.

24 июля, Юсуповский сад

19:00-19:50 — Саша Алмазова и jazz band

20:00-20:50 — JD Walter и трио Андрея Кондакова

21:00- 22:00 — Uma2rman

21:00. UMA2RMAN в джазе: один из самых ярких концертов фестиваля!

Если вы привыкли к их знакомым хитам, вас ждет новое звучание. В последнее время UMA2RMAN все чаще включают в свои выступления джазовые композиции и экспериментируют со сложными аранжировками. Этот концерт — отличная возможность услышать, как любимые музыканты мастерски экспериментируют с джазовыми ритмами и мелодиями.

Не пропустите шанс насладиться любимой группой в новой джазовой интерпретации на одной из самых красивых площадок города. Приходите 24 июля в 19:00 в Юсуповский сад и откройте для себя новую грань творчества группы!

В этот же день можно будет послушать:

— Сашу Алмазову с джаз-бэндом 19:00.

— Трио Андрея Кондакова и JD Walter 20:00.

25 июля, Юсуповский сад

19:00-19:40 — Варвара Визбор

20:00-20:40 — Квартет Игоря Бутмана

21:00- 22:00 — Zventa Sventana

19:00. Варвара Визбор — певица, чьё имя уже само по себе звучит как музыка, ведь она внучка легендарного Юрия Визбора. Но Варвара давно вышла из тени знаменитой фамилии, создав свой собственный, неповторимый музыкальный мир. Её голос — это удивительное сочетание хрустальной чистоты и глубокой, тёплой интонации, которая проникает прямо в сердце. Она легко жонглирует жанрами, переплетая джазовые импровизации с фолковыми мотивами, добавляя элементы поп-музыки и даже фанка.

20:00. Эстафету подхватит квартет Игоря Бутмана. Многим имя легендарного саксофониста знакомо по его оркестру, но именно камерный состав позволяет глубже раскрыть грани мастерства музыкантов. Так что, если вы ещё не слышали камерный состав Игоря Бутмана, обязательно восполните этот пробел.

21:00. Тина Кузнецова Zventa Sventana виртуозно переплетает русские народные мотивы с современными ритмами, элементами джаза, фанка и электроники. Это не просто концерт, это погружение в атмосферу, где древние напевы обретают новое, пульсирующее звучание. Фронтвумен группы, Тина Кузнецова, своим мощным и самобытным голосом способна загипнотизировать с первых нот. Она возрождает старинные славянские песни, наполняя их современной энергией и глубоким смыслом.

26 июля, Юсуповский сад

17:00-17:55 — Дмитрий Носков и Оркестр Сергея Богданова

18:10-19:20 — TJF (Таиланд)

19:35- 20:35 — Zap Mama (Бельгия)

21:00- 22:00 — Полина Гагарина (специальная программа)

17:00 — Дмитрий Носков и Оркестр Сергея Богданова

Отправьтесь в замечательное путешествие по Америке 50-60-х годов вместе с Дмитрием Носковым и оркестром Сергея Богданова. Они представят обновлённую программу хитов Фрэнка Синатры «Это – джаз!». Вы услышите не только легендарные «Fly me to the moon», «My way» и «New York, New York», но и редко исполняемые композиции величайшего исполнителя XX века, воссозданные по оригинальным партитурам.

18:10 — TJF (Таиланд)

Погрузитесь в уникальное слияние культур с TJF из Таиланда! Это объединение участников Национального симфонического оркестра и Ансамбля тайской классической музыки, чья музыка вдохновлена тайской культурой. Они искусно сочетают традиционные тайские и западные музыкальные традиции, создавая завораживающие мелодические узоры и ритмы.

19:35 — Zap Mama (Бельгия)

Вас ждёт невероятное выступление номинантки на премию «Грэмми». Её уникальный стиль сочетает полифонию, афро-поп, афро-бит, фанк, соул и латино. Музыка Zap Mama заряжает позитивом, превращает музыку в мост между культурами и звучит в ключевых сценах известных фильмов. Её коллаборации с Эрикой Баду, The Roots и Хансом Циммером говорят сами за себя.21:00- 22:00 — жемчужиной вечера станет Полина Гагарина со специальной программой! Полина Гагарина представляла Россию на Евровидении (серебро), участвовала в шоу Singer в Китае, была наставником в проектах «Голос» и «Голос. Дети», а в 2022 году получила премию «Голос России». Это самая узнаваемая вокалистка России, которая завоевала сердца миллионов слушателей.Билет на концерт позволяет посетить все выступления этого дня!

Расписание концертов в Музее-заповеднике «Петергоф». Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025

25 июля

14:00 Сергей Коренев PROJECT

15:05 Арт-ансамбль Тима Дорофеева

16:10 Saint P Bop Artel

26 июля

14:00«Чижик-Джаз-Квартет» при участии Ильдара Казаханова

15:05 Специальный гость: квартет Игоря Бутмана

16:10 Квинтет Ирины Марголиной

Вход по билетам в Нижний парк Петергофа

