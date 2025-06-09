Джазовые вечера в Эрмитаже: как ар-деко оживает под звуки музыки

С 21 июня 2025 года в залах Государственного Эрмитажа начнется необычный эксперимент на стыке эпох – джаз-променад «В ритмах ар-деко». Этот проект станет продолжением выставки «Упакованные грёзы. Мода ар-деко», но с особым антуражем: после заката, когда музей уже закрыт для обычных посетителей, его залы наполнятся живой музыкой, танцами и атмосферой 1920–1930-х годов.

Гости променада смогут не только рассмотреть изысканные наряды и аксессуары эпохи ар-деко, но и услышать, как звучала та эпоха. Джазовый бенд Jolly Pancakers исполнит композиции в стиле ретро, добавив неожиданные нотки с помощью редких инструментов – бидон-баса и казу. А профессиональные танцоры из Международной Ассоциации Балов покажут, что за плавными движениями фокстрота и зажигательного линди-хопа скрываются целые истории.

Это не первая попытка Эрмитажа соединить музейное пространство с другими видами искусства. Ранее здесь уже проходили проекты «Флора», «Чудесный источник» и «Сутра золотого света», где живопись и скульптура взаимодействовали с музыкой и перформансом. Однако джаз-променад – особый случай, ведь ар-деко и джаз неразрывно связаны: оба явления родились в эпоху, когда мир стремился к роскоши, свободе и новым формам самовыражения.

Всего запланировано семь вечеров – 21 июня, 12, 19, 26 июля и 9, 16, 23 августа. В каждый из этих дней пройдет два сеанса: с 20:30 до 22:00 и с 22:30 до полуночи. Попасть на мероприятие можно через Манеж Малого Эрмитажа, вход с Шуваловского проезда.

Подобные инициативы становятся все популярнее в мире. Во многих странах уже несколько лет проводятся ночные концерты, где классическое искусство соседствует с современной музыкой. Как показывает практика, такой формат привлекает не только ценителей истории, но и тех, кто обычно далек от музейных залов.

Эрмитаж продолжает удивлять, доказывая, что музей – это не просто хранилище старины, а живое пространство, где прошлое встречается с настоящим. И если ар-деко когда-то был символом нового времени, то теперь он снова становится актуальным – хотя бы на несколько летних вечеров.

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