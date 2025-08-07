Джаз среди пенатов: музыкальная импровизация в усадьбе Репина

Впервые в истории музея-усадьбы «Пенаты» здесь зазвучат ритмы джаза. Фестиваль, который пройдет 16 августа, объединит две формы искусства — живопись и музыку. Усадьба Ильи Репина, где художник провел три десятилетия, станет идеальной площадкой для этого события. Ее свободная планировка и творческая атмосфера созвучны импровизационной природе джаза.

Концертная программа начнется в 15:00. Среди участников — известные коллективы из Санкт-Петербурга: «Jazz Philharmonic Messengers» под руководством Юрия Богатырева, динамичное «Jazz delight trio», экспериментальный ансамбль «Newzette» и энергичный «Big Fat Quartet».

Музей-усадьба находится в поселке Репино, в 45 километрах от Санкт-Петербурга. Хотя главный дом сейчас закрыт на реставрацию, гости фестиваля смогут погулять по парку, где сохранилась особая творческая атмосфера. Тенистые аллеи, пять прудов, артезианский колодец и воссозданная «Башня Шехерезады» — все это создает неповторимый антураж для музыкального праздника.

Для детей организаторы подготовили художественные мастер-классы. Юные гости смогут отвлечься от музыки и попробовать себя в роли художников, изображая пейзажи усадьбы или архитектурные детали. Это прекрасная возможность почувствовать связь между разными видами искусства в месте, где когда-то творил великий мастер.