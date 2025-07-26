«Дым над водой 2025»: программа, расписание

Музыкальное путешествие от классики до рока: фестиваль «Дым над водой 2025» в Гатчине

26 июля на берегу Филькиного озера в Гатчине пройдет восьмой фестиваль «Дым над водой 2025. От классики до рока», где гостей ждет насыщенная программа с участием звезд мировой и отечественной сцены. Вход свободный, а это значит, что каждый сможет насладиться музыкой в живом исполнении.

Фестиваль посвящен двум важным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Ленинградской областной филармонии. С 12:00 на двух сценах зазвучат самые разные жанры: от босса-новы и фанка до классических произведений Вивальди. Кульминацией станет гала-концерт в 18:00, где встретятся классика и рок в симфоническом прочтении.

Одним из главных событий «Дым над водой 2025» станет выступление легендарного испанского дуэта «Baccara», покорившего мир в 70-80-х годах. Их хиты «Yes Sir, I Can Boogie» и «Sorry, I’m A Lady» до сих пор звучат на вечеринках по всему миру. На фестивале они представят новое шоу «The Symphony Black & White», в котором их знаменитые композиции обретут симфоническое звучание.

Не менее ярким обещает быть выступление Авраама Руссо, чей голос знаком миллионам. В его исполнении прозвучат хиты «Обручальная» и «Знаю», наполненные восточным колоритом и страстью. А Дмитрий Караневский и группа «Пролетарское танго» перенесут зрителей в эпоху советского джаза, напомнив о вечных мелодиях прошлого.

Любителей оперы и рока на «Дым над водой 2025» ждут сюрпризы от оперных див Ольги Пудовой и Олеси Петровой, известных своими неожиданными каверами на рок-хиты. А грузинский ансамбль «Bravo Metehi» подарит зрителям зажигательный блюз с национальным колоритом.

Завершит вечер Вадим Самойлов, лидер культовой группы «Агата Кристи». Его песни «Ковер-вертолет» и «Опиум для никого» в симфоническом исполнении обретут новую глубину и мощь.

Ведущей фестиваля «Дым над водой 2025» станет Алла Михеева — яркая, остроумная и энергичная, она создаст атмосферу праздника и непринужденного общения.

Фестиваль проходит в центре Гатчины, поэтому гостям стоит заранее подумать о парковке. Лучше приехать пораньше, чтобы занять удобное место и не пропустить ни одного выступления.

«Дым над водой 2025» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, где каждый найдет что-то для себя. От классики до рока, от диско до блюза — здесь звучит живая музыка, которая объединяет поколения.

«Дым над водой 2025»: программа, расписание

Малая сцена

13:00‑13:50 А. Вивальди «Времена года»

Струнный состав Симфонического оркестра Ленинградской области

14:00‑15:00 Весенние арии и романсы

Вокалисты Филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга

15:10‑15:50 Летняя босса-нова

Samba de Maria

16:00‑16:40 Осенние голоса

SUPERMOTIV

16:50‑17:30 Снежный джаз, фанк и соул

Ксения Новикова (вокал) и Алексей Соколов (саксофон)

Главная сцена

12:00 Симфонический оркестр Ленинградской области

12:40 Беz Б

13:40 Вглубь тумана

14:40 The Passwords

15:40 Бис-Квит

18:00 Гала-концерт

Симфонический оркестр Ленинградской области, Вадим Самойлов «Агата Кристи», «Baccara», Дмитрий Караневский (ВИА «Пролетарское танго»), Авраам Руссо, Ольга Пудова, Олеся Петрова, «Bravo Metehi», Григорий Чернецов, Эльвира Копылова, Бис-Квит, Supermotive, Мария Ильина, Дмитрий Гайворонский, Беz б, Анастасия Ковила, Анатолий Артюх, Светлана Табуреткина, Алексей Соколов, Ксения Новикова, артисты балета и солисты ФДМ.

Локация фестиваля

Ленинградская область, г. Гатчина, Приоратский парк, Филькино озеро

Как добраться

Автобус

№ 431 до ост. «Варшавский вокзал»

Пригородная электричка

С Балтийского вокзала Санкт-Петербурга до ст. «Гатчина Балтийская», «Гатчина Варшавская»

Велосипед

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Автомобиль

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