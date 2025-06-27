Дворцовая площадь меняет формат: какие мероприятия останутся, а какие перенесут

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил о постепенном сокращении числа мероприятий на главной площади города. По его словам, историческое пространство требует особого подхода к организации событий, и власти тщательно отбирают, какие из них действительно уместны в этом месте.

«Идеально Дворцовой площади подходят мероприятия, не требующие сложных построек – например, военные парады, которые органично вписываются в архитектурный ансамбль», – пояснил Пиотровский. Он напомнил, что в разные исторические периоды, включая эпоху Царской России, здесь действительно проводились развлекательные события, но сегодня подход стал более избирательным.

Особое внимание уделяется адаптации мероприятий к уникальной среде площади. «Взять, к примеру, День города или «Классику на Дворцовой» – там найдено удачное решение, когда выступления проходят на фоне Зимнего дворца без масштабных конструкций», – отметил вице-губернатор. При этом такие грандиозные события, как «Алые паруса», перенести невозможно – их масштаб и логистика жестко привязаны к этой локации. В таких случаях власти совместно с Министерством культуры и представителями Эрмитажа ищут компромиссные решения.

Пиотровский подчеркнул, что некоторые спортивные мероприятия, имеющие историческую связь с Дворцовой площадью, сохранят свою прописку. Но те события, которые можно без ущерба перенести в другие места, постепенно будут находить новые площадки. Такой подход позволит сохранить уникальный облик главного архитектурного ансамбля города, одновременно обеспечивая проведение действительно значимых для Петербурга мероприятий.