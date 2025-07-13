Дворник получает минимум 65 000 рублей в месяц

Петербургские дворники и механизаторы теперь получают на 15% больше

В Санкт-Петербурге значительно повысили зарплаты работникам жилищных агентств. Согласно новым ставкам, дворники теперь зарабатывают 65 тысяч рублей в месяц, а механизаторы — 99 тысяч рублей. Такое увеличение стало частью программы по улучшению условий труда в сфере ЖКХ. По данным городской администрации, с начала 2025 года в жилищные службы уже устроились около 2000 человек, и набор новых сотрудников продолжается.

Как отметил губернатор Александр Беглов, с момента передачи районных жилищных агентств под управление города ведется планомерная работа по модернизации этой сферы. Помимо повышения зарплат, обновляются рабочие помещения, закупается современный инвентарь и спецодежда.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для сотрудников. Дворницкие теперь оснащены душевыми, комнатами отдыха, столовыми, раздевалками и кабинетами для технического персонала. Это делает работу в ЖКХ более привлекательной для соискателей.

Важно, что устроиться в жилищные агентства могут даже те, у кого нет опыта в этой сфере. Город предлагает бесплатное обучение по востребованным специальностям, таким как механизатор, кровельщик или слесарь-сантехник. При этом возрастных ограничений практически нет — вакансии доступны как молодым специалистам, так и людям предпенсионного и пенсионного возраста.

Такие меры направлены не только на повышение престижа профессий в сфере ЖКХ, но и на привлечение новых кадров в отрасль, которая играет ключевую роль в поддержании комфортной городской среды.