Движение в центре Петербурга изменится из-за фестиваля «Т-Двор

В связи с проведением культурного фестиваля «Т-Двор» в Санкт-Петербурге вводятся временные ограничения дорожного движения. С 18 июня действует запрет на остановку транспорта на участке Садовой улицы, прилегающем к дому №62. Ограничение будет сохраняться до конца дня — с 00:00 до 23:59.

Параллельно до 24 июня включительно полностью перекрывается движение по Щепяному переулку. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда закрытого участка.

Организаторы мероприятия отмечают, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности участников фестиваля и создания комфортных условий для проведения культурных мероприятий. Пешеходные зоны остаются доступными для свободного перемещения.

Городские власти напоминают водителям о необходимости соблюдать установленные ограничения и учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок. Актуальная информация о временных изменениях всегда доступна на официальных ресурсах администрации Санкт-Петербурга.

Фестиваль «Т-Двор» традиционно собирает множество участников и зрителей, поэтому введение временных ограничений поможет создать безопасную и комфортную атмосферу для всех гостей мероприятия.