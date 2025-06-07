Движение разрешаю! — фестиваль в Музее железных дорог

12 июня 2025 года, в День России, Музей железных дорог превратится в площадку для яркого праздника современной культуры. .
Движение разрешаю 2025. С самого утра на территории музея заработают различные активности. Любители спорта смогут испытать себя на специальных площадках: попробовать силы в уличном баскетболе, освоить балансборд или прокатиться на скейтборде по рампе. Для тех, кто предпочитает более спокойные развлечения, подготовлены гигантские настольные игры и оригинальные фотозоны.
Творческие натуры получат возможность создать уникальный принт на футболке — для этого организованы мастер-классы по шелкографии и аэрозольной росписи. Детей ждут весёлые аттракционы: аквагрим, сухой бассейн и огромная раскраска «Река жизни».
Особой частью фестиваля «Движение разрешаю!» станет продолжение масштабного проекта по росписи бетонного забора музея. Уличные художники в режиме реального времени будут создавать новые работы, демонстрируя различные техники стрит-арта.
На сцене в течение всего дня будут выступать музыкальные коллективы и танцевальные студии. В 14:25 искусствовед Ульяна Васильева прочитает лекцию о развитии уличного искусства в российских городах.
Расписание мероприятий:
10:00-11:50 — выступление диджея Shishkin
11:50-12:00 — показательные выступления по фитнес-аэробике
12:00-12:15 — торжественное открытие
12:15-14:25 — концертная программа
14:25-15:55 — выступление фолк-группы ЛаДо
16:25-17:30 — завершающий диджей-сет
Мастер-классы по созданию принтов:
11:00-13:00, 13:30-15:30, 16:00-18:00 — аэрозольная роспись
13:00-15:00, 16:00-18:00 — шелкография
«Этот фестиваль «Движение разрешаю!» показывает, как современная молодёжная культура гармонично сочетается с традиционными ценностями, — отметил директор музея Владимир Одинцов. — Яркие работы художников, посвящённые российским пейзажам, открывают новые грани восприятия нашей страны».
Вход на фестиваль свободный при наличии бесплатного билета, который можно получить на сайте музея или в кассах. Мероприятие продлится с 10:00 до 17:30.