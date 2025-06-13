Духовые оркестры в ритме истории: Петропавловская крепость отметила юбилеи музыкой

На территории легендарной Петропавловской крепости прошел масштабный фестиваль духовых оркестров, объединивший сразу две памятные даты — 80-летие Великой Победы и 185-летие со дня рождения Петра Чайковского.

Это музыкальное событие стало не просто концертом, а живой связью времен, напомнив о богатых традициях российского военного оркестрового искусства.

Более четырехсот талантливых музыкантов со всей страны собрались у стен исторической цитадели, где когда-то по воле Петра Великого зарождались первые традиции военной музыки. Императорский указ о создании Военно-оркестровой службы, изданный три столетия назад, положил начало уникальному явлению в русской культуре, которое продолжает развиваться и сегодня.

Фестиваль привлек около двадцати пяти тысяч зрителей, доказав, что классическая и военная музыка остаются важной частью современной культурной жизни. Под открытым небом звучали как произведения великого Чайковского, так и военные марши, напоминающие о героическом прошлом страны.

Этот праздник музыки стал своеобразным мостом между эпохами — от петровских времен через военные годы до наших дней. Организаторам удалось создать особую атмосферу, где торжественность момента сочеталась с легкостью летнего вечера, а профессиональное мастерство музыкантов — с искренним восторгом публики.

Фестиваль в Петропавловской крепости еще раз показал, как искусство может объединять поколения, напоминая о славных страницах истории и продолжая традиции, заложенные нашими предками.