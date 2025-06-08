Дождливая погода 8 июня 2025 года в Санкт-Петербурге

Пасмурный уик-энд: Петербург накроют дожди и прохлада

Жителей Северной столицы в ближайшие дни ждёт типичная для июня погода – с дождями, порывистым ветром и прохладой.

В воскресенье, 8 июня, город окажется во власти тыловой части циклона, который принесёт с собой облачность, периодические прояснения и осадки. Местами дожди могут быть достаточно сильными, а температура воздуха не поднимется выше +17…+19 градусов.

Ветер усилится до 5–10 м/с, создавая ощущение ещё большей свежести. Атмосферное давление начнёт постепенно расти, но останется ниже привычной отметки – около 755 мм рт. ст.

В понедельник, 9 июня, погода не порадует теплом – столбики термометров покажут всего +15…+17 градусов, а дожди продолжат идти. Так что петербуржцам стоит запастись зонтами и тёплыми вещами, ведь начало недели встретит их по-осеннему прохладной и влажной атмосферой.

Куда пойти 8 июня 2025 в Санкт-Петербурге