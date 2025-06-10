Дорожные работы на Шуваловском проспекте повлияют на движение транспорта

С 11 по 23 июня 2025 года водителей ждут временные неудобства в районе Шуваловского проспекта. В этот период будет полностью закрыт съезд на Западный скоростной диаметр в южном направлении. Такие меры связаны с активной фазой строительства новых объектов метрополитена, которое ведется в этом районе.

Для тех, кому необходимо попасть на ЗСД в южном направлении, разработан альтернативный маршрут. Водителям придется сделать разворот на проспекте и выбрать другой подъезд к магистрали. В пресс-службе оператора дороги настоятельно рекомендуют внимательно следить за временными дорожными знаками и информацией на электронных табло, которые помогут сориентироваться в измененной схеме движения.

Это не единственное ограничение, с которым столкнутся автомобилисты в ближайшие недели. Как сообщалось ранее, масштабные дорожные работы пройдут сразу в нескольких районах города. В Выборгском, Невском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах с 12 июня вводятся временные ограничения движения.

Особое внимание стоит уделить участку Клинского проспекта между Бронницкой улицей и Московским проспектом. Здесь до 27 июня будут установлены новые ограждения, что потребовало частичного перекрытия движения.

Эксперты отмечают, что летний период традиционно становится временем интенсивных дорожных работ в Петербурге. Теплая погода позволяет проводить качественный ремонт покрытия и строительные работы. Однако это неизбежно приводит к временным неудобствам для участников движения.

Специалисты советуют водителям заранее планировать свои маршруты, учитывая вводимые ограничения. По возможности стоит рассмотреть альтернативные варианты передвижения, включая общественный транспорт, особенно в часы пик.

Городские власти заверяют, что все принимаемые меры направлены на улучшение транспортной инфраструктуры и в перспективе позволят сделать передвижение по городу более комфортным. На период работ увеличено количество регулировщиков и дорожных инспекторов, которые помогут водителям адаптироваться к измененной схеме движения.