Дорожные ограничения в Петербурге: где изменится схема движения

В Приморском районе Санкт-Петербурга введены временные ограничения движения транспорта на нескольких улицах в связи со строительными работами. Согласно информации городской администрации, с 29 июня по 6 июля перекрыт участок 3-й Конной Лахты — от Коннолахтинской дороги до Центральной улицы. Здесь ведётся прокладка газопровода.

До 30 июня действуют ограничения на съезде с Приморского шоссе в сторону Лахтинского проспекта, а также на самом проспекте в районе Бобыльской улицы. Причиной стало обустройство временного пешеходного перехода. Водителям рекомендуют внимательно следить за дорожными знаками и информационными щитами, где указаны схемы объезда.

С 30 июня ночью закроют перекрёсток Автомобильной и Сетевой улиц в Пушкине — здесь будут менять асфальтовое покрытие. Работы планируется завершить к 1 июля. В том же районе до 15 июля перекрыты Сапёрная улица (от Стрелковой до Тинькова переулка) и Гвардейский бульвар (от Полковой до Сапёрной) из-за реконструкции коммуникаций.

Во Фрунзенском районе до 3 июля нельзя проехать по Купчинской улице между Дунайским проспектом и улицей Ярослава Гашека. В Петергофе временные ограничения введены на Ульяновской улице у пересечения с Астрономической — здесь ремонтируют водопровод. В Ломоносове до 13 июля закрыт проезд по улице Немкова (от переулка Панаева до улицы Дюма).

Городские власти призывают автомобилистов заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения. Особую осторожность следует проявлять в тёмное время суток, когда видимость временных знаков и ограждений может быть ограничена.