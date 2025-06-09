Дорожные изменения в Петербурге: где и когда ограничат движение с 9, 10, 11 июня 2025

На следующей неделе в трех районах Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения транспорта. Изменения коснутся Адмиралтейского, Невского и Петроградского районов и связаны с ремонтными работами и установкой временных ограждений.

В Адмиралтейском районе с 9 по 27 июня будет частично перекрыт Клинский проспект на участке от Бронницкой улицы до Московского проспекта. Водителям рекомендуется заранее продумывать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек.

Невский район столкнется с временными неудобствами 11 июня. В этот день закроют боковые проезды Российского проспекта между улицей Кржижановского и съездом с Российского путепровода. Для объезда можно использовать Российский проспект, улицы Латышских Стрелков, Кржижановского, Чудновского, Ворошилова и Коллонтай, а также другие магистрали района.

Наиболее длительные ограничения ожидаются в Петроградском районе. С 9 июня по 2 августа перекроют участок улицы Лизы Чайкиной от Большой Пушкарской до улицы Благоева.

Еще более масштабные работы пройдут на улице Профессора Попова — здесь движение будет ограничено с 10 июня 2025 года по 19 июня 2027 года на отрезке от улицы Даля до Барочной улицы.

Подобные временные ограничения — обычная практика для крупных городов в летний период, когда активизируются дорожные работы. В Москве, например, ежегодно вводятся сотни подобных временных схем движения. Эксперты рекомендуют водителям внимательно следить за изменениями в организации движения и по возможности пользоваться общественным транспортом в периоды масштабных ремонтов.

Городские власти напоминают, что все эти меры носят временный характер и направлены на улучшение транспортной инфраструктуры. Водителям стоит заранее ознакомиться с изменениями маршрутов и планировать поездки с учетом новых временных схем движения.

Ограничения движения 9,10,11 июня 2025 года в Санкт-Петербурге