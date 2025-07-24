Дорожные изменения: где в Петербурге ограничат движение с 26 июля

С 26 июля в шести районах Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами и затрагивают несколько ключевых магистралей города.

В Адмиралтейском районе до 6 августа будет частично перекрыт Старо-Петергофский проспект на участке от Обводного канала до реки Фонтанки. В это время дорожные бригады займутся обновлением асфальтового покрытия.

Василеостровский район столкнётся с поэтапными ограничениями. В ночь на 26 июля закроют Мичманскую улицу у Морской набережной, а днём того же числа – Боцманскую улицу. Для объезда рекомендуются Наличная улица, набережная Макарова и другие параллельные маршруты.

В Красносельском районе ночные работы пройдут 26-27 июля и 2 августа на улице Тамбасова. В это время движение будет невозможно от проспекта Ветеранов до дома №24. Альтернативные пути – проспект Народного Ополчения и улица Пограничника Гарькавого.

Серьёзные изменения ожидают Петроградский район. С 26 июля 2025 года по 9 апреля 2026 года ограничат движение по Пионерской улице от Петергофской до Корпусной улицы. Причиной стали работы по установке временных ограждений.

Приморский район столкнётся с двумя участками работ. У дома №16 по Лахтинскому проспекту ограничения продлятся с 26 июля по 24 августа, а на Коломяжском проспекте (от проспекта Испытателей до Аэродромной улицы) – с 26 июля по 9 октября.

В Центральном районе с 26 июля по 14 октября перекроют часть Гончарной улицы у дома №87/2. Кроме того, 26-27 июля будут проводиться работы на Фурштатской улице – от Мелитопольского до Друскеникского переулка, а также от проспекта Чернышевского до Друскеникского переулка.

Городские власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки. Для удобства разработаны схемы объезда, которые помогут минимизировать неудобства от временных ограничений.