Дорожная разметка и безопасность: что изменилось на улицах Петербурга за полгода

Первые шесть месяцев 2025 года принесли заметные изменения в облик городских дорог. За это время в Санкт-Петербурге обновили более 400 тысяч квадратных метров дорожной разметки, выполнив около 60% от запланированного на год объема работ.

Особое внимание уделялось безопасности на дорогах. В рамках программы по снижению аварийности установили 48 светофоров типа Т7 и 63 искусственные неровности. Появились 17 новых пешеходных переходов, а три светофорных объекта модернизировали для более эффективной работы.

Городские службы провели масштабную работу по приведению в порядок дорожной инфраструктуры. Очищено от рекламы и граффити более 14 тысяч дорожных знаков и светофоров, заменено 4 101 знак. Для удобства маломобильных граждан понизили бордюрный камень на 20 участках, а до конца года такие работы планируют выполнить еще на 100 объектах.

Оптимизация дорожного движения коснулась 192 перекрестков, где изменили режимы работы светофоров. На 76 из них ввели специальные пешеходные фазы, повысив безопасность перехода проезжей части.

Техническое оснащение дорог также получило развитие. На 19 светофорных объектах появились новые детекторы транспорта. Сейчас в городе работает 934 стационарных комплекса фиксации нарушений, включая 158 перекрестных и 776 линейных. Дополнительно за порядком следят 46 передвижных комплексов.

Особое внимание уделяется выделенным полосам для общественного транспорта. На проспекте Славы и Пулковском шоссе ввели 11 новых комплексов фиксации нарушений, что должно улучшить движение маршрутного транспорта.

Эти меры – часть системной работы по созданию комфортной и безопасной дорожной среды в Северной столице. Реализация проектов продолжается, и к концу года петербуржцы смогут увидеть еще больше положительных изменений на городских магистралях.