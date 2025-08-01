Дополнительные поезда между столицами в первые августовские выходные

В предстоящие выходные дни пассажиры, планирующие поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, смогут воспользоваться дополнительными составами. Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, 2 и 3 августа в расписание добавлены специальные рейсы для удобства путешественников.

В ночь с 1 на 2 августа в 01:25 из Москвы отправится двухэтажный поезд №154. Обратный рейс №237 из Северной столицы запланирован на 15:59 3 августа. Эти современные составы повышенной комфортности позволят перевезти больше пассажиров в самый популярный период летних поездок.

Помимо этого, железнодорожный перевозчик увеличил количество вагонов в скоростных поездах «Аврора» (рейсы №741/742 и №743/744) и «Невский экспресс» (№747/748). Всего для улучшения условий перевозок добавлено 13 дополнительных вагонов, что значительно повысит пропускную способность на этом востребованном направлении.

Такие меры позволят удовлетворить возросший спрос на билеты в преддверии выходных и обеспечат комфортное путешествие для всех, кто планирует поездку между двумя крупнейшими городами России в первые дни августа. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание и приобретать билеты, чтобы гарантированно получить места в удобном для себя составе.