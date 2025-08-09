Должна ли женщина платить?

Кто должен платить за первое свидание: современные взгляды на романтический этикет

Традиционное представление о том, что мужчина обязан оплачивать счет в ресторане на первом свидании, по-прежнему доминирует в российском обществе. Согласно исследованию сервиса SuperJob, в котором участвовали 1600 человек, более половины опрошенных придерживаются этой точки зрения. При этом женщины оказались более консервативны в этом вопросе: 57% из них считают, что платить должен мужчина, тогда как среди мужчин так думают 53%.

Интересно, что за последние три года традиционный подход укрепил свои позиции. Женщины стали реже поддерживать идею раздельного расчета – только 10% высказались за то, чтобы каждый платил за себя. Среди мужчин такой вариант выбрали 15% респондентов. При этом в 2022 году ситуация была обратной: тогда женщины чаще выступали за независимость в финансовых вопросах на свиданиях.

Этикет предлагает более гибкое правило: платить должен тот, кто инициировал встречу. С этим согласны 15% женщин и лишь 8% мужчин. Вариант с равным разделением счета поддерживают примерно 8% участников опроса независимо от пола. Полностью взять на себя расходы готова только 3% мужчин, тогда как среди женщин таких ответов не оказалось вовсе.

Многие респонденты отмечают, что мужская инициатива в оплате счета создает особую атмосферу: «Когда мужчина платит, это добавляет свиданию нотку галантности и заботы». В то же время часть участников исследования подчеркивает важность равноправия: «Современные отношения должны строиться на партнерских началах с первых встреч».

Очевидно, что, несмотря на изменения в обществе, традиционные гендерные роли продолжают влиять на представления о романтических встречах. При этом молодое поколение демонстрирует более гибкий подход, сочетая уважение к традициям с идеями равноправия.