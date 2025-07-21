Доходы петербуржцев: зарплаты продолжают расти

Согласно последним данным Петростата, уровень реальных доходов жителей Санкт-Петербурга демонстрирует устойчивый рост. В мае 2025 года заработная плата с учётом инфляции увеличилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В номинальном выражении средний месячный доход в городе достиг 108,8 тысячи рублей, что почти на 4,5 тысячи превышает показатели мая 2024 года.

Ещё более значительный прирост зафиксирован в Ленинградской области — здесь реальные зарплаты выросли на 5,2%, а их средний размер составил 86,7 тысячи рублей. Статистика свидетельствует о постепенном сокращении разрыва в уровне доходов между региональной столицей и областью.

Эксперты отмечают, что положительная динамика сохраняется несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Рост заработных плат в Северо-Западном регионе опережает общероссийские показатели, что может быть связано с активным развитием ключевых отраслей экономики Петербурга и Ленобласти.

Аналитики подчёркивают важность учёта реальных, а не номинальных показателей при оценке уровня жизни. Увеличение доходов на 4-5% в реальном выражении означает, что рост заработных плат действительно опережает инфляцию, позволяя жителям региона чувствовать улучшение своего материального положения.

Тенденция роста доходов населения наблюдается на фоне стабилизации экономической ситуации в стране и постепенного восстановления потребительского спроса. Однако специалисты рекомендуют учитывать, что средние показатели могут значительно отличаться в различных отраслях экономики и профессиональных группах.