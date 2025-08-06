Доходы петербуржцев растут: новые экономические достижения города

По данным Петростата, за первые пять месяцев 2025 года средняя заработная плата в Санкт-Петербурге достигла 115 885 рублей, что на 12,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. С учётом инфляции реальный рост доходов составил 2,6%. Эти цифры озвучил губернатор Александр Беглов, отметив устойчивое развитие экономики города.

Экономические показатели Северной столицы продолжают улучшаться. Общий оборот организаций за январь-июнь 2025 года составил 17,2 триллиона рублей, превысив прошлогодние значения на 5,6%. Наибольший рост продемонстрировали сферы образования (+14,1%), торговли (+10,1%), логистики (+9%) и информационных технологий (+8,5%).

Промышленный сектор показывает особенно впечатляющие результаты. Индекс промышленного производства достиг 108%, а в обрабатывающих отраслях — 110,1%. Машиностроение остаётся локомотивом роста: производство электроники и компьютеров увеличилось на 30,3%, транспортного оборудования — на 24,2%, автомобилей и комплектующих — на 22%.

Строительная отрасль также демонстрирует положительную динамику. Объём строительных работ превысил 286,9 миллиарда рублей (+3,4%), а введено уже 48,5% от годового плана по жилью — 1,25 миллиона квадратных метров.

Сфера услуг не отстаёт: общий объём платных услуг населению составил 554,9 миллиарда рублей (+5%). Особенно выросли спрос на туристические (+35,1%) и медицинские (+13,7%) услуги. При этом инфляция в городе остаётся контролируемой — 103,8% к декабрю 2024 года.

Рост доходов населения на фоне общего экономического подъёма создаёт прочную основу для дальнейшего развития города. Петербург укрепляет свои позиции как один из ключевых экономических центров страны, демонстрируя сбалансированный рост across различных отраслей.