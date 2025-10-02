Детский фестиваль в Петербурге: где провести осенние каникулы с детьми

Санкт-Петербург готовится к масштабному событию в мире детской культуры — Большому Детскому фестивалю, который будет проходить с 11 октября по 3 ноября. В течение почти месяца юные зрители и их родители смогут познакомиться с лучшими театральными коллективами из разных уголков страны, включая Москву, Томск, Республику Татарстан, Карелию и Донецк.

Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков подчеркивает, что мероприятие создано для самой разнообразной аудитории. «Фестиваль открыт для всех: для малышей, которые только начинают знакомство с театром и кино, для подростков, находящих на сцоне отклик своим переживаниям, и для родителей, которые видят в искусстве мост для взаимопонимания с детьми», — отмечает руководитель.

Программа фестиваля отличается разнообразием форм и жанров. Зрителей ожидают театральные постановки, кинопоказы и анимационные программы. Особого внимания заслуживают бесплатные кинопоказы, которые состоятся 1 и 2 ноября в кинотеатре «Родина». Здесь можно будет увидеть интересные фильмы и мультпликационные работы, отобранные специально для детской аудитории.

Фестиваль предлагает множество возможностей для культурного досуга всей семьи. Разнообразные спектакли, кинопрограммы и специальные события помогут детям разных возрастов найти что-то интересное для себя, а родителей познакомят с новыми тенденциями в современном детском искусстве. Это прекрасный шанс провести осенние каникулы увлекательно и с пользой, погрузившись в мир творчества и фантазии.