Десять тысяч смельчаков покорили воду на фестивале «Фонтанка SUP»

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Несмотря на проливной дождь, тысячи участников фестиваля «Фонтанка SUP» не испугались непогоды и вышли на воду, чтобы совершить незабываемый заплыв по живописным рекам и каналам. Год подготовки, создание ярких костюмов и украшение досок не прошли даром — даже капризная питерская погода не смогла испортить праздник.

Маршрут протяженностью восемь километров покорился участникам примерно за два-два с половиной часа, после чего все вернулись к месту старта. Особое внимание привлекли костюмы — каждый из них поражал своей детализацией и необычными идеями, превращая водную гладь в настоящую карнавальную арену.

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Фонтанка САП 2025
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Фонтанка САП 2025
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Фонтанка САП 2025
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Фонтанка САП 2025

 