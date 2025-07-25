День ВМФ в Кронштадте: как добраться с учетом ремонтных работ

27 июля жителей и гостей Петербурга ждут масштабные празднования Дня Военно-морского флота в Кронштадте, однако автомобилистам стоит заранее продумать маршрут. На дамбе продолжаются дорожные работы, что существенно изменит схему движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений, на внутреннем кольце КАД полностью перекрыты три полосы из-за ремонта путепровода через Краснофлотское шоссе. Автомобильное движение организовано по временной схеме: транспорт перенаправлен на внешнее кольцо, где осталась лишь одна полоса в каждом направлении. Дополнительные сложности создает реконструкция развязки КАД и Кронштадтского шоссе при въезде в город — здесь проезжая часть значительно сужена.

Организаторы призывают водителей заранее планировать поездку, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на временные дорожные знаки. «Приносим извинения за временные неудобства и просим отнестись с пониманием», — отмечают в дирекции КЗС.

Напомним, что в этом году празднование Дня ВМФ пройдет в новом формате — без традиционного парада кораблей. Главные мероприятия развернутся на Якорной площади Кронштадта, где состоится праздничный концерт с участием известных артистов.

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