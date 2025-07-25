День ВМФ 2025 в Петербурге 27 июля: программа, расписание

27 июля 2025 года жители и гости Санкт-Петербурга смогут окунуться в атмосферу праздника, посвященного Дню Военно-морского флота России (День ВМФ 2025). В этом году основные события развернутся в Кронштадте, который на один день превратится в морскую столицу торжеств.

Программу-расписание Дня ВМФ 2025 смотрите в конце статьи!

День ВМФ 2025 начнется с традиционной церемонии подъема флагов расцвечивания на кораблях Ленинградской военно-морской базы. Это зрелищное действо состоится в 9:00 на пирсе «Восточная Усть-Рогатка». Одновременно в Кронштадтском морском соборе пройдет праздничная литургия, которая начнется в 10:00. После богослужения здесь состоится вручение памятных знаков участникам специальной военной операции. В течение всего дня, до 18:00, в соборе можно будет увидеть экспозицию, посвященную наградам, которыми был отмечен Кронштадт.

В парке «Патриот» праздничные мероприятия стартуют в 11:30. Здесь подготовлена программа для всей семьи, а ближе к вечеру гостей ждет военно-патриотический фестиваль «Штурм Кенигсберга». В 17:30 на сцену выйдет популярная музыкальная группа «Северная Пальмира», чтобы порадовать зрителей своими хитами.

Якорная площадь станет еще одной точкой притяжения в День ВМФ 2025. В 14:00 здесь начнется концерт с участием военного оркестра, ансамбля Черноморского флота, а также известных исполнителей – певицы Азизы и группы «На-На».

Кульминацией праздника станет вечернее представление. В 19:30 на Якорной площади покажут знаменитую рок-оперу «Юнона и Авось». В отличие от предыдущих лет, в этом году организаторы отказались от салюта и фейерверков, сделав акцент на других форматах празднования.

Стоит отметить, что в 2025 году традиционный Главный военно-морской парад проводиться не будет. Также изменилась и локация основных мероприятий – если последнее десятилетие они проходили на Дворцовой площади, то теперь центром торжеств в День ВМФ 2025 станет Кронштадт, что придаст празднику особый колорит и атмосферу.

День ВМФ 2025 в Петербурге: программа, расписание

Расписание праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского Флота России, в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, 27.07.25

09:00 День ВМФ 2025

Место: Восточная Усть-Рогатка

Мероприятие: Торжественный подъём флагов расцвечивания на кораблях Ленинградской военно-морской базы.

09:00 – 22:00

Место: Якорная площадь

Мероприятие: Фотовыставка Музея истории Кронштадта «Был бы Флот, а гавани найдутся!».

09:30 – 10:00

Место: Петровский парк, Якорная площадь

Мероприятие: Торжественные церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому, памятнику св. пр. Ф. Ф. Ушакову, памятнику адм. С. О. Макарову.

10:00 – 20:00

Место: ул. Макаровская, д. 2А

Мероприятие: Морская почта «Петербургского дневника».

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10:00 День ВМФ 2025

Место: Кронштадтский Морской собор

Мероприятие: Праздничная воскресная Литургия.

10:00 – 18:00

Место: Кронштадтский Морской собор

Мероприятие: Выставка государственных и ведомственных орденов, медалей и памятных знаков, которыми был награжден Кронштадт.

11:00

Место: Кронштадтский Морской собор

Мероприятие: Торжественная церемония вручения военнослужащим – участникам СВО памятных знаков «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга».

11:30 – 14:00

Место: Парк «Патриот»

Мероприятие: Семейный праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота России (День ВМФ 2025).

Программа: Праздничный концерт с участием военного оркестра ВУНЦ ВМФ, ансамбля песни и пляски Черноморского флота, российского оперного и эстрадного певца Григория Чернецова, Азизы, группы «На-На».

14:00 – 16:30

Место: Якорная площадь

Мероприятие: Концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского Флота России.

15:00 – 18:00

Место: МИП «Остров Фортов»

Мероприятие: Концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского Флота России (День ВМФ 2025).

16:30 – 17:30

Место: Парк «Патриот»

Мероприятие: Военно-патриотический фестиваль «Штурм Кёнигсберга».

17:30 – 18:30

Место: Парк «Патриот»

Мероприятие: Праздничная концертная программа группы «Северная Пальмира».

19:30 – 21:00

Место: Якорная площадь

Мероприятие: Рок-опера «Юнона и Авось» Государственного музыкального театра под руководством А. Рыбникова.

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