День ВМФ 2025 в Петербурге 27 июля: программа, расписание

27 июля 2025 года жители и гости Санкт-Петербурга смогут окунуться в атмосферу праздника, посвященного Дню Военно-морского флота России (День ВМФ 2025). В этом году основные события развернутся в Кронштадте, который на один день превратится в морскую столицу торжеств.
Программу-расписание Дня ВМФ 2025 смотрите в конце статьи!
День ВМФ 2025 начнется с традиционной церемонии подъема флагов расцвечивания на кораблях Ленинградской военно-морской базы. Это зрелищное действо состоится в 9:00 на пирсе «Восточная Усть-Рогатка». Одновременно в Кронштадтском морском соборе пройдет праздничная литургия, которая начнется в 10:00. После богослужения здесь состоится вручение памятных знаков участникам специальной военной операции. В течение всего дня, до 18:00, в соборе можно будет увидеть экспозицию, посвященную наградам, которыми был отмечен Кронштадт.
В парке «Патриот» праздничные мероприятия стартуют в 11:30. Здесь подготовлена программа для всей семьи, а ближе к вечеру гостей ждет военно-патриотический фестиваль «Штурм Кенигсберга». В 17:30 на сцену выйдет популярная музыкальная группа «Северная Пальмира», чтобы порадовать зрителей своими хитами.
Якорная площадь станет еще одной точкой притяжения в День ВМФ 2025. В 14:00 здесь начнется концерт с участием военного оркестра, ансамбля Черноморского флота, а также известных исполнителей – певицы Азизы и группы «На-На».
Кульминацией праздника станет вечернее представление. В 19:30 на Якорной площади покажут знаменитую рок-оперу «Юнона и Авось». В отличие от предыдущих лет, в этом году организаторы отказались от салюта и фейерверков, сделав акцент на других форматах празднования.
Стоит отметить, что в 2025 году традиционный Главный военно-морской парад проводиться не будет. Также изменилась и локация основных мероприятий – если последнее десятилетие они проходили на Дворцовой площади, то теперь центром торжеств в День ВМФ 2025 станет Кронштадт, что придаст празднику особый колорит и атмосферу.
День ВМФ 2025 в Петербурге: программа, расписание
Расписание праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского Флота России, в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, 27.07.25
09:00 День ВМФ 2025
Место: Восточная Усть-Рогатка
Мероприятие: Торжественный подъём флагов расцвечивания на кораблях Ленинградской военно-морской базы.
09:00 – 22:00
Место: Якорная площадь
Мероприятие: Фотовыставка Музея истории Кронштадта «Был бы Флот, а гавани найдутся!».
09:30 – 10:00
Место: Петровский парк, Якорная площадь
Мероприятие: Торжественные церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому, памятнику св. пр. Ф. Ф. Ушакову, памятнику адм. С. О. Макарову.
10:00 – 20:00
Место: ул. Макаровская, д. 2А
Мероприятие: Морская почта «Петербургского дневника».
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10:00 День ВМФ 2025
Место: Кронштадтский Морской собор
Мероприятие: Праздничная воскресная Литургия.
10:00 – 18:00
Место: Кронштадтский Морской собор
Мероприятие: Выставка государственных и ведомственных орденов, медалей и памятных знаков, которыми был награжден Кронштадт.
11:00
Место: Кронштадтский Морской собор
Мероприятие: Торжественная церемония вручения военнослужащим – участникам СВО памятных знаков «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга».
11:30 – 14:00
Место: Парк «Патриот»
Мероприятие: Семейный праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота России (День ВМФ 2025).
Программа: Праздничный концерт с участием военного оркестра ВУНЦ ВМФ, ансамбля песни и пляски Черноморского флота, российского оперного и эстрадного певца Григория Чернецова, Азизы, группы «На-На».
14:00 – 16:30
Место: Якорная площадь
Мероприятие: Концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского Флота России.
15:00 – 18:00
Место: МИП «Остров Фортов»
Мероприятие: Концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского Флота России (День ВМФ 2025).
16:30 – 17:30
Место: Парк «Патриот»
Мероприятие: Военно-патриотический фестиваль «Штурм Кёнигсберга».
17:30 – 18:30
Место: Парк «Патриот»
Мероприятие: Праздничная концертная программа группы «Северная Пальмира».
19:30 – 21:00
Место: Якорная площадь
Мероприятие: Рок-опера «Юнона и Авось» Государственного музыкального театра под руководством А. Рыбникова.
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