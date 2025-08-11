День рождения Ленинградского зоопарка: программа

День рождения Ленинградского зоопарка 2025 — подробная программа и расписание!

14 августа 2025 года станет особенным днём для всех любителей животных — Ленинградский зоопарк отмечает 160-летие. В честь этого знаменательного события подготовлена уникальная программа, которая позволит гостям увидеть зоопарк с совершенно новой стороны. Подробная программа в конце статьи.

В этот день посетителей ждут эксклюзивные экскурсии по обычно закрытым для публики помещениям. Можно будет заглянуть в таинственные уголки Экзотариума, познакомиться с работой кормокухни, узнать секреты ухода за приматами и даже посетить новый реабилитационный центр для летучих мышей. Особый интерес представляет возможность увидеть «СПА для пони» в современной конюшне.

Для тех, кто хочет глубже понять работу зоопарка, пройдут увлекательные беседы с киперами. В 11:30 можно будет узнать всё о рационе капибар, а в 14:30 — о питании жирафов. Завершит образовательную программу лекция с демонстрацией животных в 16:30.

Мастер-классы по обогащению среды обитания позволят посетителям попробовать себя в роли сотрудников зоопарка. В программе — занятия по созданию комфортных условий для сурикатов, мангустов, приматов и рогатых воронов.

Особого внимания заслуживают тренировки животных и прогулки с питомцами. Гости смогут понаблюдать за работой с северными оленями, ягуаром, кошачьими лемурами и даже принять участие в прогулке с альпакой или нутрией.

На протяжении всего дня будут работать разнообразные выставки. Посетители увидят удивительный мир аквариумов под микроскопом, познакомятся с коллекцией рептилий и беспозвоночных, узнают о работе ветеринаров на выставке «Профессия: Айболит». Особенно трогательной окажется экспозиция «Зоосад в годы блокады», напоминающая о героическом прошлом учреждения.

Показательные кормления животных станут одним из самых зрелищных элементов программы День рождения Ленинградского зоопарка. В расписании — кормление белого медведя, нильского крокодила, жирафа и даже ленивцев.

Для любителей истории подготовлен специальный игровой маршрут «История зоопарка», который проведёт гостей по ключевым моментам 160-летней истории учреждения.

Дополнят праздник временные выставки: «Войти в историю», экспозиция керамики «Локация: Зоопарк» и «Индийский скетчбук» с работами художницы Татьяны Петровой.

Важно отметить, что большинство мероприятий запланировано на период с 12:00 до 16:00, но некоторые активности будут доступны и за пределами этого временного окна. Участие в праздничной программе не требует дополнительной оплаты — достаточно приобрести обычный входной билет.

Ленинградский зоопарк ждёт всех, кто хочет стать частью этого исторического события и по-новому взглянуть на мир животных. Это уникальная возможность не только весело провести время, но и узнать много интересного о работе одного из старейших зоопарков страны.

День рождения Ленинградского зоопарка. Подробная программа:

День рождения Ленинградского зоопарка. Экскурсии (по предварительной записи):

11:00 – «Тайные комнаты Экзотариума», до 7 человек, продолжительность 30 минут;

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 – «По зоопарку с поварешкой»: посетите закулисье «Кормокухни», до 7 человек, продолжительность 20 минут;

12:00, 13:00, 14:00, 15:00 – «Как выращивают кораллы»: уникальная экскурсия по внутренним помещениям Аквариума, продолжительность 15 минут;

12:00, 13:00, 14:00 – «Как ухаживают за обезьянами и обезьянками»: вы сможете заглянуть в закрытые помещения павильона «Приматы», продолжительность 20-25 минут;

12:00, 13:00, 14:00, 15:00 – «Тайны ветеринарного отдела», продолжительность 20-25 минут;

12:00, 13:00, 14:00, 15:00 – «Как поставить «на ноги» летучую мышь»: впервые сможете увидеть новый Реабилитационный центр, до 7 человек, продолжительность 15 минут;

12:00, 14:00, 16:00 – «СПА для пони»: у вас будет возможность побывать в новой конюшне, до 7 человек, продолжительность 20 минут.

Обращаем ваше внимание, что участие в экскурсии возможно только ПО предварительной записи у большой карты Зоопарка напротив главного входа 14 августа с 10:30.

День рождения Ленинградского зоопарка. Беседы и лекции:

11:30 – Беседа с кипером, демонстрация дневного рациона капибар (рядом с вольером жирафа);

14:30 – Беседа с кипером, демонстрация дневного рациона жирафа (рядом с вольером жирафа);

16:30 – Лекция с демонстрацией животных (большой шатёр рядом с Кругом катания).

День рождения Ленинградского зоопарка. Мастер-классы по обогащению среды обитания:

11:30 – Сурикаты, мангусты и бинтуронги (павильон «Хищные звери»);

11:00-12:00 – Приматы (напротив павильона «Приматы»);

13:40 – Рогатые вороны (напротив Тропы следопыта).



День рождения Ленинградского зоопарка. Тренинги и прогулки:

11:30 – Тренинг северных оленей (Олений круг);

12:00 – Тренинг ягуара (павильон «Хищные звери»);

12:30-13:00 – Прогулка с альпакой (газон рядом с вольером японских макаков);

12:30 – Тренинг красноруких тамаринов (вольер на пандусе павильона «Приматы»);

14:00 – Тренинг кошачьих лемуров (купол рядом с Кругом катания);

15:15 – Тренинг выдры (вольер «Выдры»);

13:30-14:00 – Прогулка с козами Камори (газон рядом с вольером японских макаков);

15:30-15:50 – Прогулка с нутрией (газон рядом с вольером японских макаков);

16:10 – Тренинг казуара (Олений круг).

День рождения Ленинградского зоопарка. Выставки:

12:00-15:00 – Удивительный мир аквариумов под микроскопом (1 этаж павильона «Экзотариум»);

12:00-16:00 – Выставка рептилий (павильон «Тропический дом»);

12:00-16:00 – Выставка беспозвоночных (павильон «Тропический дом»);

12:00-16:00 – Выставка грызунов (павильон «Тропический дом»);

12:00-16:00 – Информационный стол «Профессия: Айболит» (между вольером тигра и павильоном «Тропический дом»);

12:00-16:00 – Игровые столы «Узнай питомца зоопарка» (рядом с павильоном «Тропический дом»);

12:00-16:00 – Работа экспозиции «Зоосад в годы блокады» (напротив бассейна белого медведя);

14:00-15:00 – «Столовая для попугая»: прогулка с попугаем ара + выставка кормов с комментарием (газон рядом с вольером павлинов);

15:00 – Конное шоу (Круг катания).



День рождения Ленинградского зоопарка. Показательные кормления и обогащения:

11:45 – Сурикаты, мангусты и бинтуронги (павильон «Хищные звери»);

12:00 – Капибары (около вольера жирафа);

12:15 – Сухопутные черепахи (2 этаж павильона «Экзотариум»);

12:30 – Паку и осетровые (1 этаж павильона «Экзотариум»);

13:30 – Бакланы (пруд водоплавающих птиц);

14:00 ¬ Белый медведь (бассейн белого медведя);

14:10 – Рогатые вороны (вольер напротив Тропы следопыта);

14:20 – Нильский крокодил (2 этаж павильона «Экзотариум»);

14:30 – Арована (1 этаж павильона «Экзотариум»);

15:00 – Жираф (павильон «Жираф»);

15:00 – Гиббоны, макаки, мартышки (павильон Приматы).

15:30 – Японские журавли (вольер японских журавлей);

15:40 – Марабу (вольер марабу);

17:00 – Ленивцы (вольер напротив львов).

Познавательная площадка:

12:00-16:00 – Игровой маршрут «История зоопарка» (у Лектория):

• Станция «Первые зверинцы Петербурга»;

• Станция «У истоков»;

• Станция «Животные-актёры»;

• Станция «Зоосад в годы блокады»;

• Станция «Детёныши в истории зоопарка»;

• Станция «Современный зоопарк: белые медведи»;

• Станция «Современный зоопарк: кондоры»;

• Станция «Современный зоопарк манулы».

Также 14 августа для вас будут работать временные выставки:

1) Выставка «Войти в историю» от Ленинградского зоопарка (у пруда водоплавающих птиц);

2) Выставка керамики «Локация: Зоопарк»: работы петербургских художников (рядом с вольером выдр);

3) Выставка «Индийский скетчбук»: работы художницы Татьяны Петровой (внешняя сторона павильона «Тропический дом»).