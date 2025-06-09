День России в Петербурге 12 июня: Полная программа мероприятий

Санкт-Петербург готовится к масштабному празднованию Дня России
12 июня 2025 года Северная столица отметит один из главных государственных праздников — День России — яркой программой мероприятий для жителей и гостей города. В этом году празднование обещает быть особенно запоминающимся: на набережных, площадях и в парках Петербурга пройдут десятки событий — от торжественных церемоний до красочных концертов под открытым небом.
Культурная программа ко Дню России в Петербурге 12 июня 2025 года
Традиционно центром праздника станет Дворцовая площадь, где запланированы главные торжества. Но и другие районы города не останутся в стороне — каждый сможет найти мероприятие по душе: патриотические акции, фестивали народного творчества, уличные выставки, спортивные состязания и многое другое. Особое внимание в этом году уделено семейным программам и мероприятиям для детей.
В преддверии праздника город уже начинает преображаться: улицы украшают государственной символикой, а на основных площадках завершаются последние приготовления. Организаторы обещают, что несмотря на масштаб событий, все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности и комфорта для гостей.
Ниже публикуем полную программу праздничных мероприятий, которые ждут петербуржцев и гостей города в День России 12 июня 2025 года. Выбирайте самые интересные события, планируйте маршруты и готовьтесь к незабываемому празднику в одном из самых красивых городов страны!
|Наименование мероприятия
|Дата, время проведения мероприятия
|Исполнитель
|Общегородские мероприятия
|Всероссийская программа «Мы – граждане России!»
Территории районов Санкт‑Петербурга
|09.06.2025 — 15.06.2025
|Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» города Санкт‑Петербурга
|Фестиваль цветов
Территория Петропавловской крепости
|12.06.2025 -15.06.2025
|Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт, посвященный Дню России
Законодательное Собрание Санкт‑Петербурга
Исаакиевская пл., д. 6
|12.06.2025
14:00
|Законодательное Собрание Санкт‑Петербурга
|Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня России
Петропавловская крепость
|12.06.2025
|Комитет по культуре Санкт‑Петербурга
|Фестиваль духовых оркестров
Петропавловская крепость
|12.06.2025
|Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга
|Молодежное массовое патриотическое мероприятие, посвященное празднованию Дня России
Парк 300-летия Санкт‑Петербурга
|12.06.2025
|Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
|Санкт‑Петербургский Бал национальностей
Александровский сад
|12.06.2025
12:00-17:00
|Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге
СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»
|Фестиваль «Блогеры России»
Приморский Парк Победы
|12.06.2025
|Общество с ограниченной ответственностью «Три девять»
|Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского
Петропавловская крепость
|13.06.2025
|Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга
|Семейный фестиваль
Парк Авиаторов
|14.06.2025 — 15.06.2025
|Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга
|Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Санкт‑Петербурга
|Книжные аллеи
Малая Конюшенная улица
|июнь-сентябрь 2025 года
|Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
|Тематическое мероприятие, посвященное Дню России, в рамках программы «Цифровое лето»
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий»
Большой пр. П.С., д. 29/2
|10.06.2025-11.06.2025
|Комитет по образованию
ГБНОУ «Академия цифровых технологий»
|Физкультурное мероприятие «III Открытое первенство для любителей бега на стадионе Спортмастер ПРО, посвященное Дню России»
ГБУ ДО СШОР Кировского района СПб
ул. Зины Портновой, д. 21, корп. 4
|07.06.2025
09:00
|Комитет по физической культуре и спорту
|18-й Петровский гребной марафон
Старт – крепость «Орешек», финиш – Петропавловская крепость
|07.06.2025
13:00
|Комитет по физической культуре и спорту
|Праздничный концерт творческих коллективов, посвященный Дню России
ГБУДО «Дворец учащейся молодежи Санкт‑Петербурга»
Малая Конюшенная ул., д. 1-3, лит. В
|10.06.2025
16:00
|Комитет по образованию
ГБУДО «Дворец учащейся молодежи Санкт‑Петербурга»
|Поэтический вечер, посвященный Дню России
СПб ГКУ «Дом писателя»
Звенигородская ул., д. 22, лит. В
|10.06.2025
18.30-19.30
|Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
СПб ГКУ «Дом писателя»
|Праздничный концерт, посвященный Дню России «Я люблю тебя Россия!», для жителей и гостей города
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Невский пр., д. 39, лит. Д
(уличная территория перед ТКК «Карнавал»)
|11.06.2025
11:00
|Комитет по образованию
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
|Торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации школьникам Невского района Санкт‑Петербурга (совместно с РДДМ «Движение Первых), приуроченная ко Дню России»
Центральный государственный архив Санкт‑Петербурга
ул. Антонова-Овсеенко, д. 1
|11.06.2025
13:00
|Архивный комитет Санкт‑Петербурга
|Гала концерт победителей XI Городского конкурса любительских коллективов народной песни и музыки им.А.А.Эповой «Народное призвание. Фольклор»
СПб ГБУДУ «Дом народного творчества и досуга»
Юсуповский сад
|11.06.2025
16:00
|Комитет по культуре Санкт‑Петербурга
|Танцевальная встреча «Народный танец»
СПб ГБУ КЦ «Троицкий»
Юсуповский сад
|11.06.2025
16:00
|Комитет по культуре Санкт‑Петербурга
|Викторина, посвященная Дню России (12 июня). (онлайн формат).
ГБУДО СПб ГЦДТТ
6-я Советская ул., д. 3
https://vk.com/spbgcdtt
|12.06.2025
|Комитет по образованию
ГБНОУ СПб ГЦДТТ
|Репортаж детской редакции «Ярче» из музея «Гранд-Макет Россия» «Россия на ладони»
(онлайн)
Ссылка на просмотр https://vk.com/yarchemedia?from=groups
|12.06.2025
|Комитет по образованию
ГБНОУ «Академия талантов»
|Героико-исторический конкурс «Я привык страной гордиться»
(игра-квест по дням воинской славы России и другим памятным датам).
ДООЛ «Солнечный»,
пос. Молодежное, Приморское шоссе, 671
|12.06.2025
17:00
|Комитет по образованию
ГБНОУ «Балтийский берег»
|Олимпиада по Истории Отечества «Эпохи, люди, события».
ДООЛ «Солнечный»,
пос. Молодежное, Приморское шоссе, 671
|12.06.2025
17:00
|Комитет по образованию
ГБНОУ «Балтийский берег»
|Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Санкт‑Петербург.Экиден.42195/6»
Исаакиевская площадь
|15.06.2025
Время уточняется
|Комитет по физической культуре и спорту
|Финальный этап международных соревнований по велосипедному спорту «Золото Ладоги»
Гребной канал Санкт‑Петербурга
|15.06.2025
Время уточняется
|Комитет по физической культуре и спорту
|Региональные соревнования по настольному теннису, посвященные дню России
СПб РОО «Клуб настольного тенниса «Белые Молнии»
пр. Маршала Жукова, д. 21
|17.06.2025
10:00
|Комитет по физической культуре и спорту
|Репетиция торжественной церемонии выпуска и вручения аттестатов выпускникам довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в городе Санкт‑Петербурге
Дворцовая площадь
|16.06.2025
11:00
|Командование Ленинградского военного округа
|Торжественная церемония выпуска и вручения аттестатов выпускникам довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в городе Санкт‑Петербурге
Дворцовая площадь
|17.06.2025
11:00
|Командование Ленинградского военного округа
|Агитационно-пропагандистская акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!»
|29.06.2025
|Командование Ленинградского военного округа
|Мероприятия, проводимые администрациями районов Санкт‑Петербурга
|Региональный традиционный шахматный турнир «Белые ночи», посвященный Дню России
ГБУ ДО СШОР № 2 Калининского района
ул. Брянцева, 24, лит. А
|29.05.2025 — 08.06.2025
|Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга
|Районные мероприятия, проводимые на территории Центрального района Санкт‑Петербурга
(по отдельному плану)
|июнь
2025 года
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Праздничные мероприятия на территории Василеостровского района, посвященные празднованию Дня России
(по отдельному плану)
Территория Василеостровского района Санкт‑Петербурга
|июнь 2025 года
|Администрация Василеостровского района Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт, посвященный Дню России
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Звездное
|июнь 2025 года
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
МА МО МО Звездное
|Физкультурное мероприятие «Спортивный двор» для жителей Выборгского района Санкт‑Петербурга, посвященное Дню России
Внутридворовая площадка
пр. Пархоменко, д. 45, к. 3
|июнь 2025 года
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Физкультурное мероприятие по волейболу для жителей Выборгского района Санкт‑Петербурга, посвященное Дню России
Внутридворовая площадка,
п. Парголово, ул. Ленина, д. 40
|июнь 2025 года
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Книжная выставка «Россия – Родина моя»
СПб ГБУ ТЦБС Пушкинского района ЦРБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
г. Пушкин, Малая ул., д. 20
|01.06.2025 — 15.06.2025
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Турнир по спортивно – боевым единоборствам по правилам кикбоксинга, посвященный Дню России
ПМК «Олимп»
г. Ломоносов, Александровская ул., д. 38, лит. Б
|01.06.2025
17:00
|Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района Санкт‑Петербурга»
|«Я люблю тебя, Россия!»,
конкурс видеороликов
Государственные бюджетные образовательные учреждения Приморского района Санкт‑Петербурга
|05.05.2025 -20.05.2025
|Администрация Приморского района Санкт‑Петербурга
|«Моя Россия», конкурс рисунков
Государственные бюджетные образовательные учреждения Приморского района Санкт‑Петербурга
|05.05.2025 -20.05.2025
|Администрация Приморского района Санкт‑Петербурга
|Мастер-классы «Все это наша земля! Все это МЫ!»
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»
г. Петергоф, Озерковая ул., д. 47, лит. А
|05.06.2025 – 11.06.2025
10:00 – 13:00
|Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»
|Фольклорный вечер «Россия – моя Родина», посвященный Дню России
Молодежный центр «Березка»
пр. Шаумяна, д. 31
|05.06.2025
18.00
|Администрация Красногвардейского района
Санкт‑Петербурга
|Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина, чтение стихотворений поэта
Михайловский сквер
|06.06.2025
14:00
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|«День России: происхождение праздника и исторические параллели» – лекция
СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»
Гражданский пр., д. 83, корп. 1
|06.06.2025
16:00
|Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга
|«Россия – Родина моя!»
Интерактивная программа семейного формата с мастер-классами, интерактивными заданиями, путешествием в системе VR
СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района»
Ул. Воскова, д. 2
|07.06.2025
|Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга
|Физкультурно-массовое мероприятие по футболу «Турнир выходного дня», посвященное Дню России
футбольное поле СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»
Кирочная ул., д.50, лит. А
|07.06.2025
10:00
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|«Моя Россия» – мастер-класс по изготовлению праздничной объемной открытки
СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»
пр. Науки, д. 44
|07.06.2025
12:30
|Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга
|«Россия – страна разных народов» (народы Севера)
Интерактивная книжно-иллюстративная выставка
Кадетский бульвар, 22 А
|09.06.2025 — 23.06.2025
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|«Страна, в которой мы живем» – книжная выставка
СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»
Центральная районная детская библиотека
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36
|09.06.2025 -14.06.2025
10:00-18:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Уличная акция «Широка страна моя родная», приуроченная ко Дню России
Территория рядом с пр. Энгельса, д. 147, к. 1 лит. Д
|09.06.2025 — 11.06.2025
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|«От Древней Руси до новой России» Выставка – событие
Библиотека «Ласточка» (Филиал № 10)
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36
|09.06.2025
11:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|«Моя прекрасная Россия» — конкурс рисунков, приуроченный к празднованию Дня России
СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Колпинского района Санкт‑Петербурга»
г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7
|09.06.2025
16.30
|Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Колпинского района Санкт‑Петербурга»
|«Прекрасна ты, моя Россия!»: Выставка
г. Павловск, Конюшенная ул., 16/13
|09.06.2025
11:00
16.06.2025
19:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт «Мы все одна семья – Россия!»
ПМК «Буревестник» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово»
ул. Десантников, д. 34
|09.06.2025
17.00
|Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово»
|Концерт «Мы вместе!» ко Дню России
Молодежный клуб «Нео»
пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3
|09.06.2025
18.00
|Администрация Красногвардейского района
Санкт‑Петербурга
|Книжная выставка «Роман о родине моей. День России»
г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, 32/15
|10.06.2025 — 30.06.2025
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|«День России» — книжная выставка
СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»
Центральная районная детская библиотека
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36
|10.06.2025 16.06.2025
10:00-18:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Фотомарафон «Моя малая родина», посвященный Дню России
Официальное сообщество СПб ГБУ «ОПМК «Перспектива» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/opmk_perspektiva
|10.06.2025 -13.06.2025
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Акция «День России»
подростково-молодежные клубы
СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово»
|10.06.2025 –11.06.2025
|Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово»
|Выставка изделий декоративно-прикладного творчества учащихся художественного отделения «Люблю тебя, моя Россия!»
СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района,
2-я Комсомольская ул., д.7, корп.2
|10.06.2025-17.06.2025
|Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района
|Фестиваль «ЭТНОмир»
СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района»
ул. Воскова, д. 2
|10.06.2025
|Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга
|Концертная программа с симфоническим оркестром ко Дню России
СПб ГБУ «Приморский культурный центр»
КДЦ «Максим», Ланское ш., д. 35
|10.06.2025
|Администрация Приморского района Санкт‑Петербурга
|Познавательная программа «Моя Родина – Россия»
СПб ГБУ «ЦБС Московского района»
Варшавская ул., д. 37, корп. 1
|10.06.2025
10:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Историко-патриотический час «Моя великая Россия»
Библиотека № 1 СПб ГБУК
«ЦБС Кировского района»
ул. Корнеева, д. 6
|10.06.2025
11:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|«Прекрасней нет тебя, Россия!» — исторический экскурс
СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»
г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 36
|10.06.2025
11:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Игровая программа «По заставам богатырским, по Руси …»
СПб ГБУ «ЦБС Красносельского района»
пр. Ветеранов, д. 155
|10.06.2025
11.00
|Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»
|Тематическая программа «Народные промыслы России»
Центральная детская библиотека
СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»
пр. Ветеранов, д. 76
|10.06.2025
12:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|Интерактивное занятие «Этой силе имя есть – Россия»
СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»
Библиотека-филиал № 5 ЛИСТ
п. Шушары (Ленсоветовский), Московское шоссе, д. 258, корп. 2, строение 1
|10.06.2025
12:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт «Тебе Россия посвящается!»
СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района Санкт — Петербурга»
4-я Советская ул., д. 6, лит. А
|10.06.2025
12:00
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Литературно-музыкальный вечер
«Многоликая Россия»
СПб ГБУ «ЦСРИ Выборгского района»
Б. Сампсониевский пр., д. 98
|10.06.2025
15:00
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Молодежный квест «Россия-Родина моя» среди подростков и молодежи 14-35 лет
СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский»
пр. Народного Ополчения, д. 3
|10.06.2025
15:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|Физкультурное мероприятие
по настольному теннису, посвященное Дню России
СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»
Кирочная ул., д. 54
|10.06.2025
16:00
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Интерактивная программа «С чего начинается Родина?»
СПб ГБУ «ЦСПСД Московского района»
ул. Победы, д. 12, лит. А
|10.06.2025
16:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Физкультурно-массовое мероприятие по шахматам в парках и садах Центрального района Санкт‑Петербурга, посвященное Дню России
СПБ ГБУ «Центр ФКСиЗ»
Овсянниковский сад
|10.06.2025
16:00
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|«С тобой страна!» — молодежный фестиваль, посвященный Дню России
Молодежное пространство «Медиазавод»
СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»
г. Колпино, Павловская ул., д. 82
|10.06.2025
16.00
|Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»
|Уличный интерактивный праздник «Россия-наш дом»
Сад Даниила Гранина
|10.06.2025
16:00
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Концертная программа, посвященная Дню России
СПб ГБУ «КДК «Красносельский»
Кингисеппское шоссе, д. 2
|10.06.2025
16.00
|Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «КДК «Красносельский»
|Тематическая игровая программа «Россия – Родина Моя!»
Центральная детская площадка
г. Павловск, Березовая ул.
|10.06.2025
16:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|«Моя Россия» – фольклорная программа, посвященная Дню России
«Дом культуры «Галактика»
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр»
ул. Руставели, д. 12
|10.06.2025
17:00
|Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга
|Концерт, посвященный Дню России «Отечество моё – Россия!»
СПб ГБУ «ПМЦ Курортного района
п. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 57-а, лит. А
|10.06.2025
17:00
|Администрация Курортного района Санкт‑Петербурга
|Добровольческая акция «Россия – Родина моя!» ко Дню России
Подростково-молодежный клуб «Маяк»
г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 45/3
|10.06.2025
18.00
|Администрация Кронштадтского района Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт, посвященный Дню России «Славься ты, русская наша земля!»
СПБ ГБУ КЦ «Каскад»
г. Петергоф, Царицынская ул., д. 2
|10.06.2025
18.00
|Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
СПБ ГБУ КЦ «Каскад»
|Квест «Россия – Родина моя», приуроченный ко Дню России
Молодежный клуб «Вега»,
ул. Коммуны, д. 32, корп. 5
|10.06.2025
19.00
|Администрация Красногвардейского района Санкт‑Петербурга
|Мероприятие «Городские танцевальные веранды»
Общественное пространство «Набережная реки Карповки»
ул. Чапаева, д. 30
|11.06.2025
|Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга
|«Россия – это Мы!», праздничный тематический концерт, посвященный Дню России для детей летнего школьного лагеря
г. Павловск, Конюшенная ул. д. 7, лит. А
|11.06.2025
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Викторина «Россия — Родина моя»
Социально-досуговое отделение № 2
СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района»
пр. Просвещения, д. 41, лит. А
|11.06.2025
9:30
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Квест-игра «Все флаги в гости будут к нам»
Отделение дневного пребывания № 1
СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района»
ул. Сикейроса, д. 21, к.3
|11.06.2025
10:00
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|«Родные просторы» — конкурс рисунков, приуроченный к празднованию Дня России
Площадь перед «КДЦ «Ижорский»
г. Колпино, Советский бульвар, д. 29
|11.06.2025
10.30
|Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУК «КДЦ «Ижорский»
|Интерактивная программа для детей «На родной стороне»
Библиотека «На Морской»,
Морская наб., д. 17
|11.06.2025
11:00
|Администрация Василеостровского района Санкт‑Петербурга
|Детская интерактивно-развлекательная программа «Народы Росси»
г. Пушкин, Набережная ул., д.14, лит. А
|11.06.2025
11:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|«Россия! Могучая, славная, любимая!»
Познавательная игра
СПб ГБУСОН «ЦСРИ Центрального района Санкт‑Петербурга»
Ул. Марата, д. 65/20, лит. А
|11.06.2025
11.00
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Ко Дню России. Праздник
«Россия – это МЫ!» для школьных оздоровительных лагерей
г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.11
|11.06.2025
11:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|«Я живу в России» — игра-путешествие
СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36
|11.06.2025
11:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Праздник «Россия – Родина моя»
ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района Санкт‑Петербурга
г. Петергоф, Санкт‑Петербургский пр., д. 4 а, лит. Б
|11.06.2025
11.00
|Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района Санкт‑Петербурга
|Интеллектуальная игра «Широка страна моя родная!»
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»
ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 1
|11.06.2025
11.00
|Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»
|«Путешествуя по России» – познавательно-игровое занятие
СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» библиотека-филиал № 13
пр. Непокоренных, д. 16, корп. 1
|11.06.2025
11:00
|Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга
|Музыкальная карусель «Мелодии моей страны»
СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»
Ленинский пр., д. 135
|11.06.2025
11:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|Интерактивная программа «Вместе мы – Россия»
СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»
Ленинский пр., д. 115
|11.06.2025
11:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|Интерактивная игра «Сила в правде»
Тема: «Россия великая наша страна»
СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района»
Лесной пр., д. 37, лит. К
|11.06.2025
11:15
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Художественная выставка «Единственной зову…»
СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района»
пр. Художников, д. 9, к. 1
|11.06.2025
11:30
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Тематическая лекция об истории Дня России
СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района»
пр. Просвещения, д. 41, лит. А
|11.06.2025
11:30
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Патриотическая акция «Россия – великая наша держава!»
СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»
ул. Лени Голикова, д. 31
|11.06.2025
12:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|Интерактивная программа «Россия – это мы!»
СПб ГБУ «ЦБС Московского района»
Бассейная ул., д. 17
|11.06.2025
12:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Историко-патриотическая беседа «Россия — моя Родина»
СПб ГБУ «ЦРИ Выборгского района»
Светлановский пр., д. 35
|11.06.2025
12:00
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|«О, мать моя, Россия, Русь!» — патриотический час
СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36
|11.06.2025
12:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Турнир по стритболу среди молодежи
СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района»
ул. Крыленко, д. 27, лит. А
|11.06.2025
12:00
|Администрация Невского района Санкт‑Петербурга
|«Тебе, любимая Россия!»
Интерактивное занятие
г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова,
д. 32/15
|11.06.2025
12:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Акция ко Дню России
«Вместе мы – Россия!»
«Детский парк» (сквер), Широкая ул., 3
|11.06.2025
12.00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Уличный праздник и флешмоб «Славься Россия»
СПб ГБУ СОН «ЦСПСД Невского района Санкт‑Петербурга»
Дальневосточный пр., д. 8, к. 1
|11.06.2025
12.00
|Администрация Невского района Санкт‑Петербурга
|Тематический мастер-класс по живописи для детей и подростков «Нашей Родины просторы»
г. Пушкин, п. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52, лит.А
|11.06.2025
12:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|«Россия – родина моя!» — познавательная программа
СПБ ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»
г. Пушкин, Красносельское шоссе д. 29 (лагерь)
|11.06.2025
12:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт «Моя Россия!»
СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
Московский пр., д. 149 Б
|11.06.2024
12:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Молодежный патриотический Форум «Россия Молодая»
СПб ГБУ «МПЦ «Московский»
Звёздная ул., д. 16 а
|11.06.2025
13:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|«День России»
Интерактивное занятие
г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15
|11.06.2025
13:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт «Отечеством своим горжусь!»
Дворец искусств Ленинградской области
пл. Стачек, д.4
|11.06.2025
14:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|Рисунки на асфальте «Люблю тебя Россия»
СПб ГБУСОН «ЦСРИ Московского района»
пр. Космонавтов, д. 31
|11.06.2025
14:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Торжественная церемония вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России»
СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец»
Московский пр., д. 129
|11.06.2025
15:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Познавательная интерактивная программа «Дорогами России»
СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец»
пр. Стачек, д. 158
|11.06.2025
15:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|Интерактивная музейная программа «Впервые в России, впервые в Царском Селе»
г. Пушкин, Леонтьевская ул., д. 28, лит А
|11.06.2025
15:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|«Многоликая Россия»,
интерактивная программа
СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт‑Петербурга»
Богатырский пр., д. 9
|11.06.2025
15:00
|Администрация Приморского района Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт «Тебе, Россия, посвящается»
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
ГОЛ «Созвездие»
г. Ломоносов, Александровская ул., д. 38, лит. А
|11.06.2025
15.00
|Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»
|Уличная акция «Знаешь ли ты Россию?»
Сампсониевский сад
|11.06.2025
15:00
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Праздник «Любовью к Родине дыша…»
СПб ГБУСОН «ЦСПСД Центрального района Санкт‑Петербурга»
Звенигородская ул., д. 30А, лит. Б
|11.06.2025
15.30
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Фестиваль #ЯРоссия
СПб ГБУ «ПМЦ «Петроградский»
ул. Чапаева, д. 30
|11.06.2025
16:00
|Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга
|Музыкально-танцевальная программа, посвященная Дню России, в рамках проекта «Городские танцевальные веранды»
Московский парк Победы, Летняя эстрада
|11.06.2025
16:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Литературно-музыкальная программа «Народы едины под солнцем России»
СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» Библиотека № 4
Ленинский пр., д. 115
|11.06.2025
17:00
|Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга
|Концерт, приуроченный к празднованию Дня России
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района
Будапештская ул., д. 29, корп. 4
|11.06.2025
17:00
|Администрация Фрунзенского района Санкт‑Петербурга
|«Плакат ко Дню России» (коллективная работа творческой семейной мастерской «Матрешка»)
ПМК «Чайка»
г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 77
|11.06.2025
17.00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Фестиваль «Россия – многонациональная страна!»
ул. Ворошилова, корп. 2, д. 7
|11.06.2025
17:00
|Администрация Невского района Санкт‑Петербурга
|Пленэр «Сердце России»
Семимостье
|11.06.2025
18:00
|Администрация Адмиралтейского района Санкт‑Петербурга
|Открытие выставки «Я горжусь своей малой родиной»
СПб ГБУ «ЦБС Московского района»
Московский пр., д. 150
|11.06.2025
18:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Праздничный концерт, посвященный Дню России, «Нет страны прекраснее тебя, Россия»
СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК»
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8, лит. А
|11.06.2025
18:00
|Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК»
|Мини-турнир по настольной игре «Дженга», посвященный Дню России
СПб ГБУ «ПМЦ Курортного района «Восход»
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15
|11.06.2025
18:00
|Администрация Курортного района Санкт‑Петербурга
|Квест-игра ко Дню России «Россия — Родина моя»
ПМК «Ровесник»
Кронштадт, Якорная пл., д. 3 в, лит. А
|11.06.2025
18.00
|Администрация Кронштадтского района Санкт‑Петербурга
|Мастер-класс «Цветок России»
СПб ГБУ «ЦБС Московского района»
пр. Космонавтов, д. 14
|11.06.2025
18:30
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Концерт, посвященный Дню России
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района Санкт‑Петербурга»
Большой пр. В.О., д. 65, лит. А
|11.06.2025
19:00
|Администрация Василеостровского района Санкт‑Петербурга
|Турнир по волейболу, посвященный Дню России
спортивная площадка
Московский пр., д. 202
|11.06.2025
19:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|«Лопухинские вечера»
Лопухинский сад
|11.06.2025
17:00
|Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга
|Торжественный церемониал «Россия – страна Героев!»
Площадка перед зданием администрации Невского района Санкт‑Петербурга
|11.06.2025
12:00
|Администрация Невского района Санкт‑Петербурга
|63-й спортивно-туристический слет Колпинского района Санкт‑Петербурга
Берег Нестеровского озера
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки
|12.06.2025 — 15.06.2025
|Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ижорец»
|Фестиваль народного творчества «В роще Калина», посвященный Дню России
Муринский парк
|12.06.2025
|Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга
|Соревнования по спортивному ориентированию «Новоизмайловский азимут»
Территория парка Авиаторов
|12.06.2025
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
МА МО Новоизмайловское
|Дайджест «Гражданин своей страны», посвященный Дню России
СПБ ГБУ «ОПМК Центрального района «Перспектива»
Официальное сообщество СПБ ГБУ «ОПМК Центрального района «Перспектива» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/opmk_perspektiva
|12.06.2025
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Молодежная акция среди жителей Муниципального образования Гавань
Территория Муниципального образования Гавань
|12.06.2025
|Администрация Василеостровского района Санкт‑Петербурга
|Торжественное вручение паспортов юным жителям Пушкинского района Санкт‑Петербурга в рамках акции «Я – гражданин России!»
Место проведения уточняется
|12.06.2025
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Уличное мероприятие «Россия – любимая наша страна», посвященное Дню России
СПБ ГБУ «ОИМК Центрального района «Перспектива»
Уличное пространство Центрального района Санкт‑Петербурга
|12.06.2025
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России», посвященное Дню России
СПБ ГБУ «ОПМК Центрального района «Перспектива»
|12.06.2025
|Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга
|Онлайн-викторина «Моя Россия!», посвященная Дню России
|12.06.2025
12:00
|Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга
|Флэш — моб добровольческого отряда совместно с «Движением первых», посвященный Дню России
СПб ГБУ «ПМЦ Курортного района «Снайпер»
г. Зеленогорск, пр. Ленина
|12.06.2025
12:00
|Администрация Курортного района Санкт‑Петербурга
|«Мой дом – Россия!» — уличная игровая программа, приуроченная ко Дню России
СПб ГБУ «КДЦ «Подвиг»
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32
|12.06.2025
12.00
|Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «КДЦ «Подвиг»
|Физкультурно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню России
СПб ГБУ «ЦФКиС Калининского района»
Муринский парк
|12.06.2025
12:00
|Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга
|«Горячие сердца России», праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню России
Александровский сад
|12.06.2025
12:00
|Администрация Адмиралтейского района Санкт‑Петербурга
|Фестиваль «Россия – многонациональная страна!»
Муниципальное образование Ивановский площадка в Ивановско-Щемиловском саду (Ивановский карьер)
|12.06.2025
13:00
|Администрация Невского района Санкт‑Петербурга
|«Я люблю тебя Россия» — праздничная программа, посвященная празднованию Дня России
Колпинский парк на о. Чухонка
|12.06.2025
14.00
|Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга
|Молодежная акция «Будущее России – МЫ!» ко Дню России.
Сквер СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи»
Кронштадт, Советская ул., д. 35, лит. А
|12.06.2025
14.00
|Администрация Кронштадтского района Санкт‑Петербурга
|Концертная программа
«О, Русь, ромашковое поле!» ко Дню России
Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот»
г. Кронштадт, Коммунистическая ул., д. 1, лит. А
|12.06.2025
15.00
|Администрация Кронштадтского района Санкт‑Петербурга
|Уличный фестиваль синтеза традиций и современности «Фолк-пикник», посвященный Дню России
СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец»
Московский парк Победы
|12.06.2025
15:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Ко Дню России. Концерт «Пою тебе, моя Россия!» хора Родные напевы
г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 11
|12.06.2025
15:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Праздничная концертная программа, посвященная Дню России
Открытая эстрада у СПб ГБУ «ДК им. В.В.Маяковского»
пос. Металлострой, пл. Академика Глухих, д. 1, стр. 1
|12.06.2025
16.00
|Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «Дом культуры имени В.В. Маяковского»
|Кинопоказ из цикла «Кинолетопись истории и культуры», посвященный Дню России
СПб ГБУ «КДК «Красносельский»
Петергофское шоссе, дом 3, корп. 2
|12.06.2025
18.00
|Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «КДК «Красносельский»
|Викторина, посвященная Дню России
СПб ГБУ «ПМЦ Курортного района «Восход»
г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 1
|12.06.2025
18:00
|Администрация Курортного района Санкт‑Петербурга
|Патриотическое спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее — соревнования по волейболу», посвященное празднованию Дня России
СПб ГБУ «МПЦ «Московский»;
пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7
|13.06.2025
15:00
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|«Танцуем вместе за Россию» концерт, посвященный Дню России
ПМК «Юность»
Купчинская ул., д. 315, к. 1, лит. А
|13.06.2025
17.00
|Администрация Фрунзенского района Санкт‑Петербурга
|Мастер-класс «Цветы России – белый, синий красный»
г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13, лит. А
|15.06.2025
11:45
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Классическая музыка ко Дню России. Концертная программа лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Фортепиано, скрипка, флейта
г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13, лит. А
|15.06.2025
13:00
|Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга
|Игровая программа «Я живу в России!»
СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт‑Петербурга»
г. Ломоносов, ул. Победы, д. 1
|17.06.2025
12:00
|Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт‑Петербурга»
|Всероссийская акция «Мы — граждане России!» с вручением паспортов 14 – летним гражданам Петродворцового района Санкт‑Петербурга
Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
|18.06.2025
16:00
|Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга
СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района Санкт‑Петербурга»
|Концертная программа, посвященная Дню России, в рамках проекта «Творческие встречи в Рощинском саду»
Рощинский сад
|19.06.2025
16:30
|Администрация Московского района Санкт‑Петербурга
|Организационные мероприятия
|Информационное сопровождение общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню России, посредством средств массовой информации объединенного медиаресурса Правительства Санкт‑Петербурга (газета «Петербургский дневник», сетевое издание Spbdnevnik.ru, телеканал «Санкт‑Петербург», 18 районных печатных СМИ и их электронные версии, социальные сети)
|Июнь 2025 года
|Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Исполнительные органы государственной власти Санкт‑Петербурга
|Централизованное праздничное оформление города
|01.06.2025 — 12.06.2025
|Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
|Оказание содействия в соответствии с законодательством Российской Федерации организаторам мероприятий в обеспечении общественного порядка и соблюдении требований пожарной безопасности в местах проведения мероприятий
|Июнь 2025 года
в соответствии с Планом
|Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области (по согласованию)
ГУ МЧС России по г. Санкт‑Петербургу (по согласованию)
|Подготовка и уборка подведомственных территорий в местах проведения общегородских мероприятий
|В дни проведения мероприятий
|Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга
Администрации районов Санкт‑Петербурга