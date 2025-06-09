День России в Петербурге 12 июня: Полная программа мероприятий

Санкт-Петербург готовится к масштабному празднованию Дня России

12 июня 2025 года Северная столица отметит один из главных государственных праздников — День России — яркой программой мероприятий для жителей и гостей города. В этом году празднование обещает быть особенно запоминающимся: на набережных, площадях и в парках Петербурга пройдут десятки событий — от торжественных церемоний до красочных концертов под открытым небом.

Культурная программа ко Дню России в Петербурге 12 июня 2025 года

Традиционно центром праздника станет Дворцовая площадь, где запланированы главные торжества. Но и другие районы города не останутся в стороне — каждый сможет найти мероприятие по душе: патриотические акции, фестивали народного творчества, уличные выставки, спортивные состязания и многое другое. Особое внимание в этом году уделено семейным программам и мероприятиям для детей.

В преддверии праздника город уже начинает преображаться: улицы украшают государственной символикой, а на основных площадках завершаются последние приготовления. Организаторы обещают, что несмотря на масштаб событий, все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности и комфорта для гостей.

Ниже публикуем полную программу праздничных мероприятий, которые ждут петербуржцев и гостей города в День России 12 июня 2025 года. Выбирайте самые интересные события, планируйте маршруты и готовьтесь к незабываемому празднику в одном из самых красивых городов страны!

План мероприятий, посвященных празднованию Дня России: