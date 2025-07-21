День капибары: самый большой грызун ждёт гостей в Ленинградском зоопарке

27 июля в Ленинградском зоопарке пройдёт необычный праздник — День капибары. Эти забавные животные, признанные самыми крупными грызунами в мире, давно завоевали любовь посетителей и стали настоящими звёздами соцсетей. В честь этого события организаторы подготовили насыщенную программу, которая позволит гостям поближе познакомиться с удивительными обитателями Южной Америки.

В течение всего дня посетители смогут узнать много интересного о жизни капибар. Специалисты зоопарка расскажут, почему у этих животных никогда не перестают расти зубы, чем они питаются в дикой природе и действительно ли их характер такой миролюбивый, как принято считать. Кроме того, гостям поведают о других животных, которые живут по соседству с капибарами в естественной среде обитания.

Программа праздника включает познавательные лекции, увлекательные мастер-классы, занимательный квест и интерактивную викторину. Особого внимания заслуживают сеансы кормления, которые запланированы на 12:00 и 16:00 — в это время можно понаблюдать за повадками этих удивительных созданий. Самые внимательные и активные участники мероприятий получат тематические сувениры на память.

День капибары — это прекрасный повод не только увидеть этих добродушных гигантов, но и провести время с пользой всей семьёй. Праздник сочетает в себе развлечения и познавательные моменты, позволяя лучше понять природу этих необычных животных.

Капибара в Петербурге: где посмотреть капибар