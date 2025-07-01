День Достоевского 2025: Подробная программа в Петербурге

5 июля 2025 года Санкт-Петербург в шестнадцатый раз отметит День Достоевского 2025 – масштабный праздник, посвящённый жизни и творчеству великого русского писателя. В этом году гостей ждёт насыщенная программа, которая позволит по-новому взглянуть на произведения классика и погрузиться в атмосферу его эпохи.

Праздник «День Достоевского 2025» начнётся с памятных мероприятий. В 11:00 в Некрополе мастеров искусств состоится возложение цветов к могиле писателя, после чего участники смогут отправиться на тематическую экскурсию «Гений Достоевского в Национальном Пантеоне России». В это же время в Музее Достоевского стартует интерактивная программа «Лексикон Достоевского», где гости узнают, какие слова и выражения вошли в русский язык благодаря произведениям писателя.

Для любителей пеших прогулок подготовлены три маршрута: «Раскольников в городе», «Владимирская площадь и её окрестности» и «Петербург в романе «Идиот». Экскурсии будут проходить с 12:00 до 15:00, присоединиться к ним можно без предварительной записи.

Особого внимания заслуживает уличный спектакль «Достоевский маскарад», который пройдёт в 17:00 и 19:00 в общественном пространстве «Никольские ряды». Постановка объединит сюжеты семи произведений Достоевского, Пушкина и Лермонтова, создав уникальное театральное действо под открытым небом.

Вечерняя программа порадует разнообразием: в 18:30 в ресторане «Достоевский» состоится «Ужин с Достоевским» – литературный вечер с моноспектаклем и блюдами русской кухни. А в 22:00 начнётся ночная экскурсия по местам романа «Преступление и наказание», где участники смогут погрузиться в атмосферу Петербурга XIX века.

Для тех, кто предпочитает камерные форматы, библиотеки города подготовили выставки, мастер-классы и настольные игры. Например, в Библиотеке БИАР с 13:00 до 16:00 пройдёт викторина «Угадай героев Достоевского» и игра «Тени Петербурга», а в Центральной библиотеке им. М.М. Зощенко откроется выставка иллюстраций к произведениям писателя.

«День Достоевского 2025» – это не только возможность узнать больше о творчестве классика, но и шанс увидеть Петербург его глазами. Полное расписание мероприятий можно найти на сайтах музеев-участников или в их официальных группах в социальных сетях.

Не упустите возможность стать частью этого уникального праздника, где литература, история и современность переплетаются в единое целое!

«День Достоевского 2025», краткая программа

Утренняя программа:

10:00–12:00 – Экскурсия «Некрасов и Достоевский» в Музее-квартире Н.А. Некрасова.

11:00 – Возложение цветов в Некрополе мастеров искусств.

11:00–18:00 – Выставка уличного художника Maestro Jackie в культурном пространстве «Где бабуля?».

Дневная программа:

12:00–15:00 – Пешеходные экскурсии по маршрутам Достоевского.

13:00–16:00 – Литературные игры и викторины в Библиотеке БИАР.

14:00 – Интерактивная игра «Суд над Раскольниковым».

Вечерняя программа:

17:00 – Спектакль «Достоевский маскарад».

18:30 – «Ужин с Достоевским» в ресторане «Достоевский».

22:00 – Ночная экскурсия по местам романа «Преступление и наказание».

«День Достоевского 2025», подробная программа:

16-й «День Достоевского 2025» 5 июля 2025

5 июля 2025 года в Петербурге состоится 16-й городской праздник «День Достоевского». Это событие, приуроченное к началу романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», погружает участников в атмосферу Петербурга Достоевского. В программе — экскурсии, фильмы, лекции, спектакли и уличные представления, посвященные великому писателю и его героям. Особое внимание уделяется экскурсиям по местам, связанным с жизнью и творчеством Достоевского.

Участники Дня Достоевского-2025:

Музей Достоевского, Музей городской скульптуры, Всероссийский музей А.С.Пушкина — Музей-квартираН.А.Некрасова, Музей «Разночинный Петербург», Библиотека имени М.Ю.Лермонтова — Библиотека книжнойграфики, Библиотека «БИАР», Библиотека на Карповке, Центральная библиотека им. М.М.Зощенко, Образовательное пространство «Doctrina et Nobiles», NDT Tour — Авторские экскурсии артистов Небольшого драматического театра, Культурное пространство «Где бабуля?», ФМД-Театр (Театр Музея Достоевского).

В День Достоевского-2025 Музей Достоевского представит:

1) Большую программу экскурсий по Петербургу Достоевского «Молодежь — Достоевскому» по 3-м маршрутам:

«Раскольников в городе», «Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве

Ф.М.Достоевского», «Петербург в романе «Идиот».

2) Интерактивную программу «Лексикон Достоевского» (в Музее Достоевского).

3) Открытую дискуссию «Такую выставку мне и нужно!» (в Музее Достоевского).

4) Уличный спектакль «Достоевский маскарад» в Общественном пространстве «Никольские ряды».

ВК: https://vk.com/dostoevskyday ТГ: https://t.me/dostoevskydayspb

+7 921 977 43 00, museum@dostoevsky.spb.ru

ПРОГРАММА 16го Дня Достоевского 5 июля 2025

В программе возможны изменения

Утренняя программа

10:00-12:00

Экскурсия «Некрасов и Достоевский» по Музею-квартире Н.А.Некрасова с приложением Izi.Travel (12+)

Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова (СПб, Литейный пр., 36) https://www.museumpushkin.ru +7 (812) 416 49 62

В «День Достоевского 2025» 5 июля в Мемориальном музее-квартире Н.А.Некрасова посетителей ждет тематическая аудио-экскурсия «Некрасов и Достоевский», доступная в приложении Izi.Тravel. Экскурсия посвящена истории взаимоотношений двух великих писателей в контексте литературного процесса середины-второй половины XIX века. Аудио-рассказ сопровождает гостей музея в пространстве мемориального музея-квартиры в доме, где Некрасов жил с 1857 года до кончины в 1877-м, и где находилась редакция двух прогрессивных и популярныхжурналов: «Современник» и «Отечественные записки». Гости музея узнают об истории публикации дебютного романа Достоевского «Бедные люди» и его роли в судьбе писателя, о непростых отношениях с И.И.Панаевым и Н.А.Некрасовым, о размолвке и примирении писателей спустя годы, о выходе романа «Подросток» на страницах«Отечественных записок», о том, что говорил Достоевский о Некрасове в знаменитом «Дневнике писателя».

Стоимость: по входному билету в музей.

11:00

Программа «День Достоевского 2025 в мире скульптуры…» в Музее городской скульптуры

Некрополь мастеров искусств (СПб, площадь Александра Невского, 1) https://gmgs.ru +7 (812) 717 17 16; +7 (911) 922 15 38.

В 11:00 почитатели творчества Ф. М. Достоевского смогут принять участие в мемориальной акции и возложить цветы в память о писателе в Некрополе Мастеров искусств.

11:15 — тематическая экскурсия «Гений Достоевского в Национальном Пантеоне России» станет продолжением акции и поможет слушателям вспомнить об удивительном переплетении судеб реальных людей и вымышленных персонажей из мира великого писателя. Посетители смогут погрузиться в мир Петербурга, прогуляться среди

городских памятников, точнее их моделей, задуматься об отражении города в произведениях писателя. Актеры и музыканты сопроводят эту прогулку. В рамках творческой мастерской состоится мастер-класс «Петербургский шарж».

Входной билет — 200 рублей.

Программа объединяет две площадки: Некрополь мастеров искусств и Новый выставочный зал. Началопрограммы в Некрополе мастеров искусств (Пл. Александра Невского, 1). Творческая мастерская пройдет в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры (Чернорецкий пер., 2).

Входной билет — 200 рублей.

11:00

Интерактивная программа «Лексикон Достоевского» (12+)

Музей Достоевского (СПб, Кузнечный переулок, 5/2) https://md.spb.ru +7 (812) 571 18 04

Участники встречи будут отыскивать слова, вошедшие в лексикон русского литературного языка благодаряФ.М.Достоевскому. На материале цитат и изданий XIX века вместе с научными сотрудниками музея будут разбираться, какой историко-культурный контекст способствовал их появлению, какие слова и выражения используются до сих пор.

Сеансы в 11:00, 12:30, 14:00. Продолжительность сеанса 30 минут. Вход по регистрации:

https://dostoevskymuseum.timepad.ru/event/3416709/

11:00

Уличная пешеходная экскурсия «Воздуху не хватает, или почему старуха-процентщица была обречена» (12+)

Библиотека на Карповке https://pr-cbs.ru/libkarpovka +7 (812) 346 09 17

Место сбора группы: Сенная площадь, 13. Ориентир — вход № 3, метро «Садовая»

Участники познакомятся с топографическими героями романа «Преступление и наказание» — домами и мостами Петербурга, побывают на адресах в окрестностях Сенной площади, связанных с жизнью Фёдора Михайловича Достоевского, и поразмышляют о том, был ли шанс у старухи-процентщицы остаться в живых? Вход по

регистрации: https://libkarpovka.timepad.ru/event/3400762/

11:00–18:00

Вернисаж выставки уличного художника Maestro Jackie в культурном пространстве «Где бабуля?»

Культурное пространство «Где бабуля?» (СПб, Средняя Подьяческая 15) https://gdebabulya.ru +7 (905) 259 80 33

Художник Maestro Jackie — участник творческого объединения Parazit Group. Гости увидят настоящие «Игры теней», потому что Достоевский и Грибоедов захватили целый двор (не шутка) с помощью художника! На протяжении всего дня на выставке интерактив от автора. Вход свободный.

12:00–15:00

Экскурсионная программа «Молодёжь — Достоевскому» (12+)

Музей Достоевского https://md.spb.ru +7 (812) 571 18 04

Молодые экскурсоводы-волонтеры Музея Достоевского проведут бесплатные экскурсии по 3-м маршрутам Петербурга Достоевского: «Раскольников в городе», «Владимирская площадь и её окрестности», «Петербург в романе «Идиот». Экскурсии будут проводиться в режиме нон-стоп, по мере формирования групп. Последняя экскурсия в каждом из трех маршрутов начнется в 15:00.

• Маршрут «Раскольников в городе». Начало экскурсий у спуска со ступенек метро «Сенная». В самом петербургском романе «Преступление и наказание» Достоевский «зашифровал» конкретные названия улиц, площадей, мостов и «поселил» придуманных литературных героев в район Сенной площади и ее окрестностей, спровоцировав читателей считать 730 шагов Раскольникова в уникальной литературной прогулке по точным адресам героев романа.

• Маршрут «Владимирская площадь и её окрестности». Начало экскурсий: Владимирская площадь у памятника Достоевскому. В этом районе Петербурга Достоевский жил в начале своего творческого пути, и в конце. Рядом с Владимирской площадью жили друзья Достоевского, происходили события разных его произведений.

• Маршрут «Петербург в романе Ф.М.Достоевского «Идиот». Начало экскурсий: Владимирская площадь, за памятником Достоевскому. Прогулка по следам героев романа «Идиот»: от первых шагов князя Мышкина по Петербургу до трагического финала — маршруты, где реальность, вымысел и судьба писателя сплетаются в мучительную драму.

Подробно о каждом маршруте: https://clck.ru/3MnBti

12:00-16:30

«Умышленный город». День Достоевского в Музее «Разночинный Петербург» (12+)

Музей «Разночинный Петербург» (СПб, Большой Казачий пер., 7) https://spbmmrp.ru +7 (812) 407 52 20

• 12:00: пешеходная экскурсия «Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу». Эту традиционную экскурсию музей проводит в каждый День Достоевского. Поверните время назад и пройдите от последней квартиры Ф.М.Достоевского к Семеновскому плацу, месту несостоявшейся казни петрашевцев.

Сбор группы на Большой Московской улице между зданием метрополитена и памятником Ф.М. Достоевскому.

Участие бесплатное. Во дворе музея:

• 13:00-17:00: выставки и интерактивные площадки во дворе музея (Большой Казачий пер., 7). Участие бесплатное.

• 13:30, 15:00, 16:00: мини-спектакль по мотивам произведений Ф.М.Достоевского в исполнении артистов театра «Алые паруса» Участие бесплатное.

• 12:00, 14:00, 15:30: музейная программа «Кстати о Достоевском». Билеты — 500 рублей, доступны онлайн, по Пушкинской карте и в кассе музея.

• 16:30: пешеходная прогулка «Уголки непарадного Петербурга». Билеты 500 рублей, доступны онлайн, по Пушкинской карте и в кассе музея.

12:30

Пешеходная экскурсия «От Некрасова к Достоевскому» с посещением Мемориального музея-квартиры Н.А.Некрасова (12+)

Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова (СПб, Литейный пр., 36) https://www.museumpushkin.ru +7 (812) 416 49 62

Большая экскурсия, включающая в себя посещение Музея-квартиры Н.А.Некрасова и пешеходную экскурсию по городу. От дома № 36 на Литейном проспекте участники экскурсии пройдут по набережной Фонтанки, Невскому и Владимирскому проспектам, Поварскому переулку и Владимирской площади до Музея Достоевского, останавливаясь у тех домов, где встречались два великих современника – Достоевский и Некрасов.

Стоимость билета: Для взрослых – 1000 рублей; для пенсионеров, учащихся, студентов – 550 рублей. Продолжительность – 2,4 часа.Билеты на сайте https://tickets.museumpushkin.ru и в кассе Музея-квартиры Н.А.Некрасова. Количество билетов ограничено.

12:30

Интерактивная программа «Лексикон Достоевского» (12+)

Музей Достоевского (СПб, Кузнечный переулок, 5/2) https://md.spb.ru +7 (812) 571 18 04

Участники встречи будут отыскивать слова, вошедшие в лексикон русского литературного языка благодаря Ф.М.Достоевскому. На материале цитат и изданий XIX века вместе с научными сотрудниками музея будутразбираться, какой историко-культурный контекст способствовал их появлению, какие слова и выражения используются до сих пор.

Продолжительность сеанса 30 минут. Вход по регистрации: https://dostoevskymuseum.timepad.ru/event/3416711

«День Достоевского 2025», дневная программа

13:00–16:00

День Достоевского 2025 в Библиотеке БИАР

Библиотека БИАР (СПб, ул. Тамбасова, 1/1) https://vk.com/br_lib +7 (812) 209 06 59

Библиотека БИАР приглашает отметить День Достоевского — день, когда можно с увлечением познакомиться створчеством великого писателя, поиграть, раскрасить, поучаствовать в викторинах и весело провести время всей семьёй. В программе:

• Литературный тест «С чего стоит начать читать Достоевского» (12+). Не знаете, с какого произведения лучше познакомиться с Фёдором Михайловичем? Этот тест подскажет вам, какое его произведение подходит именно вам, поможет выбрать первую книгу для чтения и вдохновит на новые открытия.

• Макро-раскраски с цитатами «Маршруты Достоевского» (0+). Для маленьких и взрослых гостей подготовлены масштабные раскраски с цитатами из произведений Достоевского. Создайте собственную яркую «маршрутную карту» по местам жизни и творчества писателя.

• Викторина «Угадай героев Достоевского» (12+). Сможете ли вы узнать героев знаменитых романов Достоевского по их поступкам и словам? Проверьте свои знания, соревнуясь с друзьями или всей семьёй!

• Плакаты «Достоевский об искусстве» (12+). На наших стендах вы увидите афоризмы и высказывания Достоевского о роли искусства и художника в жизни человека. Эти цитаты вдохновляют, заставляют задуматься и открывают новые грани творчества писателя.

• Настольная игра от БИАР «Тени Петербурга» (12+). Уникальная настольная игра, созданная специально для любителей Достоевского! Два сета игры пройдут в 13:00 и 15:00. Окунитесь в атмосферу Петербурга XIX века и почувствуйте себя героем романа.

Вход свободный, без записи. Телефон для справок: 209-06-59

13:00

Фотосессия с героями романа «Преступление и наказание»

Центральная библиотека им. М.М.Зощенко (Сестрорецк, ул. Токарева, 7) https://zoshchenko.spb.ru +7 812 246 24 05

Вас встретят Раскольников, Соня и старуха-процентщица. Можно будет сделать фото и пообщаться с героями.

Вход свободный.

13:00

Настольная игра «Тени Петербурга» (первый сет)

Библиотека БИАР (СПб, ул. Тамбасова, 1/1) https://vk.com/br_lib +7 (812) 209 06 59

Уникальная настольная игра, созданная специально для любителей Достоевского. Окунитесь в атмосферу

Петербурга XIX века и почувствуйте себя героем романа. Вход свободный.

13:30

Открытие выставки Аллы Джигирей «Самый отвлечённый и умышленный город»

Центральная библиотека им. М.М.Зощенко (Сестрорецк, ул. Токарева, 7) https://zoshchenko.spb.ru +7 812 246 24 05

На выставке будут представлены иллюстрации к произведениям Ф.М.Достоевского, созданные для издательства«Вита Нова». Вы увидите работы к повестям «Бедные люди», «Неточка Незванова», «Двойник», «Скверныйанекдот», а также к рассказам «Бобок» и «Крокодил». Петербургская художница Алла Джигирей — член Союзахудожников, секция графики, работает в технике литографии, акварели, темперы. Лауреат и дипломант многих российских и международных выставок и конкурсов графики и книжной иллюстрации. Вход свободный.

14:00

Интерактивная театрализованная игра «Суд над Раскольниковым» (1-й поток)

Образовательное пространство Doctrina et Nobiles (Шведский пер., 2) https://doctrinaetnobiles.ru Тел. +7 (812) 600 02 93

Игрокам будет предложено воссоздать судебный процесс над Родионом Раскольниковым, примерив на себяроли героев произведения. Участие в игре позволит взглянуть на известных персонажей с более личной стороны— уловить скрытые мотивы, рассмотреть внутренние противоречия и неожиданное в их поступках. Это возможность по-новому пережить конфликт романа — не как читатель, а как непосредственный участник. Перед игрой театровед, постоянный лектор Doctrina et Nobiles Екатерина Ткачева расскажет, как разные режиссеры раскрывали нравственные сомнения и страх Родиона Раскольникова, делали зрителя свидетелем его внутреннего суда. Участие бесплатное по предварительной регистрации:

https://doctrinaetnobiles.ru/lectures/interaktivnaya-igra-sud-nad-raskolnikovym

14:00

Интерактивная программа «Лексикон Достоевского» (12+)

Музей Достоевского (СПб, Кузнечный переулок, 5/2) https://md.spb.ru +7 (812) 571 18 04

Участники встречи будут отыскивать слова, вошедшие в лексикон русского литературного языка благодаря Ф.М.Достоевскому. На материале цитат и изданий XIX века вместе с научными сотрудниками музея будутразбираться, какой историко-культурный контекст способствовал их появлению, какие слова и выражения используются до сих пор.

Продолжительность сеанса 30 минут. Вход по регистрации: https://dostoevskymuseum.timepad.ru/event/3416712

14:00-17:00

Экскурсия «Некрасов и Достоевский» по Музею-квартире Н.А.Некрасова с приложением Izi.Travel (12+)

Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова (СПб, Литейный пр., 36) https://www.museumpushkin.ru +7 (812) 416 49 62

В «День Достоевского» 5 июля в Мемориальном музее-квартире Н.А.Некрасова посетителей ждет тематическая аудио-экскурсия «Некрасов и Достоевский», доступная в приложении Izi.Тravel. Экскурсия посвящена истории взаимоотношений двух великих писателей в контексте литературного процесса середины-второй половины XIX века. Аудио-рассказ сопровождает гостей музея в пространстве мемориального музея-квартиры в доме, где Некрасов жил с 1857 года до кончины в 1877-м, и где находилась редакция двух прогрессивных и популярных журналов: «Современник» и «Отечественные записки». Гости музея узнают об истории публикации дебютного романа Достоевского «Бедные люди» и его роли в судьбе писателя, о непростых отношениях с И.И.Панаевым и Н.А.Некрасовым, о размолвке и примирении писателей спустя годы, о выходе романа «Подросток» на страницах«Отечественных записок», о том, что говорил Достоевский о Некрасове в знаменитом «Дневнике писателя». Стоимость: по входному билету в музей.

«День Достоевского 2025», вторая половина дня

15:00

Уличная пешеходная экскурсия «История одного преступления» (12+)

Библиотека на Карповке https://pr-cbs.ru/libkarpovka +7 (812) 346 09 17

Место сбора группы: СПб, Библиотека на Карповке. Наб. р. Карповки, 28

На прогулке вы узнаете, что Петербург Достоевского простирается далеко за пределы Сенной площади: кто изгероев романа «Преступление и наказание» бывал на Петербургской стороне, по каким местам проходил этот путь, что связывало писателя с этой частью города, и сохранились ли какие-то следы Петербурга второй половины XIX века здесь сегодня?

Вход по регистрации: https://libkarpovka.timepad.ru/event/3400840

15:00

Иммерсивный спектакль «По следам Раскольникова» при участии артистов театра НДТ

NDT Tour — Авторские экскурсии артистов Небольшого драматического театра. Место начала спектакля: СПб, Казначейская ул., 7

https://vk.com/ndt_tour +7 981 745 54 25

Один из самых необычных экскурсионных форматов Петербурга. Таинственные переулки Достоевского оживутна ваших глазах, благодаря героям его романа, которых представят актеры театра НДТ. Вы пройдёте знаменитый путь Раскольникова в 730 шагов, буквально дыша ему в спину и наблюдая за его встречами с другими персонажами Федора Михайловича. Вы узнаете историю домов и героев романа, многое изпетербургской жизни Достоевского, почувствуете себя настоящим участником событий. Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Музыкальное сопровождение и рассказ ведущего через радио-гид на протяжении всего путешествия.

Билеты: https://ndt-tour-teatralizovannye.timepad.ru/event/2910934

15:00

Лекция Никиты Сюндюкова «Петербург Достоевского»

Центральная библиотека им. М.М.Зощенко (Сестрорецк, ул. Токарева, 7) https://zoshchenko.spb.ru +7 812 246 24 05

Москвич по происхождению, в юности Достоевский по настоянию отца переехал в Петербург учиться инженерному делу. Сам же Федор Михайлович грезил о литературной карьере. Впоследствии Достоевский назовет Петербург «самым умышленным городом на земле». Как складывались его отношения с городом? Как петербургская архитектура повлияла на его литературный мир? И почему, презирая Петербург, Достоевский немог из него уехать? Об этом пойдет речь на лекции. Никита Сюндюков — философ, специалист по русской

философии и творчеству Достоевского, старший преподаватель РАНХиГС СПб. Вход свободный

15:00

Настольная игра «Тени Петербурга» (второй сет)

Библиотека БИАР (СПб, ул. Тамбасова, 1/1) https://vk.com/br_lib +7 (812) 209 06 59

Уникальная настольная игра, созданная специально для любителей Достоевского. Окунитесь в атмосферу Петербурга XIX века и почувствуйте себя героем романа. Вход свободный.

16:00

Открытая дискуссия «Такую выставку мне и нужно!»

Музей Достоевского (СПб, Кузнечный переулок, 5/2), выставочный зал https://md.spb.ru +7 (812) 571 18 04

Музей Достоевского и студенты-филологи РГПУ им. А.И.Герцена приглашают всех желающих на открытую дискуссию, посвященную литературным выставкам. Какими хотят видеть выставки любители творчества Достоевского? Что интересно школьным учителям, чего ожидают от экспозиции профессиональные филологи и

какие задачи должны перед собой ставить музейные проектировщики? Как понять роман или повесть с помощью музейного предмета? Приходите, чтобы сказать, какая же она — литературная выставка вашей мечты, и чтобы увидеть и обсудить студенческие проекты литературных выставок, посвященных роману «Преступление и

наказание». Вход свободный, по регистрации на Timepad https://dostoevskymuseum.timepad.ru/event/3417555/

16:00

Интерактивная театрализованная игра «Суд над Раскольниковым» (2-й поток)

Образовательное пространство Doctrina et Nobiles (Шведский пер., 2) https://doctrinaetnobiles.ru Тел. +7 (812) 600 02 93

Игрокам будет предложено воссоздать судебный процесс над Родионом Раскольниковым, примерив на себя роли героев произведения. Участие в игре позволит взглянуть на известных персонажей с более личной стороны— уловить скрытые мотивы, рассмотреть внутренние противоречия и неожиданное в их поступках. Это возможность по-новому пережить конфликт романа — не как читатель, а как непосредственный участник. Перед игрой театровед, постоянный лектор Doctrina et Nobiles Екатерина Ткачева расскажет, как разные режиссеры раскрывали нравственные сомнения и страх Родиона Раскольникова, делали зрителя свидетелем его внутреннего суда. Участие бесплатное по предварительной регистрации:

https://doctrinaetnobiles.ru/lectures/interaktivnaya-igra-sud-nad-raskolnikovym-2-potok

16:30

Мастер-класс Елены Заливахиной по росписи эко-сумок «Арт-цитата» по мотивам романа «Преступление и наказание»

Центральная библиотека им. М.М.Зощенко (Сестрорецк, ул. Токарева, 7) https://zoshchenko.spb.ru +7 812 246 24 05

Вы создадите стильный шопер с цитатой из произведения Ф.М.Достоевского, научитесь сочетать каллиграфию и минималистичные иллюстрации под руководством художницы Елены Заливахиной. Количество мест ограничено, запись по т. +7 812 246 24 05.

«День Достоевского 2025», вечерняя программа

17:00

Открытие выставки Виктора Егорова «Затерянный мир Петербурга» и перформанс «PARAZIT читаетДостоевского»

Библиотека книжной графики (СПб, Измайловский пр, д.16/30. Вход в арку, домофон 150) https://vk.com/bibliotekagrafiki +7 (812) 575 16 34

Художник Виктор Егоров изображает непарадный Петербург, глухие дворы-колодцы, тупики, маленькие улочки, все то, что принято называть «Петербургом Достоевского».

На открытии выставки Виктора Егорова в Библиотеке книжной графики, находясь в разных точках выставочного пространства, смешавшись со зрителем, 10 молодых художников Объединения PARAZIT прочитают вслухотрывки из произведений Ф.М.Достоевского.

PARAZIT — одна из самых ярких творческих инициатив в Петербурге — состоит из абсолютно разных понаправленности и технике работы художников. Важным моментом является отсутствие иерархической структуры– все вопросы решаются путем коллективного совещания художников. Идея художественного паразитированиябыла воплощена в жизнь в 2000 году участниками группы «Товарищество Новые Тупые» Вадимом Флягиным иВладимиром Козиным. История сегодняшнего «Паразита» началась, когда эта идея была реанимирована в 2004 году художниками Владимиром Козиным, Юрием Никифоровым и Игорем Межерицким.

Вход свободный.

17:00

Спектакль ФМД-Театра «Достоевский маскарад» (первый из двух вечерних показов)

Место проведения: Общественное пространство «Никольские ряды» (СПб, Садовая ул., 62) Контакт: Музей Достоевского https://md.spb.ru +7 921 977 43 00

«Достоевский маскарад» — театральное путешествие, в котором переплетаются семь произведений трёхвеликих писателей: Достоевского, Пушкина и Лермонтова.

Идея — Вера Бирон. Режиссер — Илья Дель. Хореограф — Александр Челидзе. Композитор — ФедорПшеничный. Художник по костюмам — Ника Велегжанинова. Художник по гриму — Наталья Грачева.

Играют: Геннадий Алимпиев, Женя Анисимов, Анна Арефьева, Диана Вакула, Олег Габышев, Виталий Гудков, Татьяна Ишматова, Елена Калинина, Артем Кисаков, Мария Киселева, Татьяна Краснова, Николай Куглянт, Александр Кудренко, Виталий Куликов, Александр Лушин, Дарья Нарицына, Антон Падерин, Максим Петров, Лаура Пицхелаури, Лера Пятикова, Дарья Румянцева, Сабина Саутиева, Полина Сидихина, Игорь Устинович, Сергей Филипович, Дмитрий Хасанов.

Вход свободный.

18:00

Спектакль «Imbroglio – Путаница» по повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи» и стихам АнастасииПрониной.

Центральная библиотека им. М.М.Зощенко (Сестрорецк, ул. Токарева, 7) https://zoshchenko.spb.ru +7 812 246 24 05

Театральная компания «Ойра-Ойра». Моноспектакль Анны Некрасовой «Imbroglio – путаница» по повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи» и стихам Анастасии Прониной. Можете ли вы представить смеющегося Достоевского? А ведь в его прозе есть тонкий, неожиданно обаятельный юмор. Моноспектакль «Imbroglio –Путаница» по повести «Белые ночи» — это встреча с другим, лирическим Достоевским: мягкая ирония, смех юности, перекрывающий грусть. В ткань спектакля вплетены стихи современной петербургской поэтессы Анастасии Прониной, создающие многомерное звучание классического текста и подчеркивающие его живую актуальность. Анна Некрасова — лауреат международных фестивалей «Монокль», «Solo», «Monofest» и т.д. ученица Юрия Томошевского, блестяще переняла его уникальную исполнительскую школу, в которой произведения исполняются так, что их звучание, уникальная мелодика, пластика, внутренняя музыка и смысл раскрываются максимально, позволяя зрителю полностью, до головокружения погрузиться в мир автора, насладившись красотой и своеобразием каждой строчки. Запись на спектакль по т. +7 812 246 24 05.

18:30

«Ужин с Достоевским» от актера театра и кино Ильи Тиунова. Моноспектакль по мотивам творчества Ф.М.Достоевского в традиционном русском ресторане.

NDT Tour — Авторские экскурсии артистов Небольшого драматического театра https://vk.com/ndt_tour +7 981 745 54 25

Ресторан «Достоевский» (СПб, Владимирский пр., 9)

Проект театрализованных экскурсий подготовил литературный ужин в интерьерах ХIХ-го столетия, вдохновленных творчеством Федора Михайловича. Вы сможете ощутить себя современниками писателя, наслаждаясь традиционными блюдами и погружаясь в мир «самого умышленного города». Наш герой, профессиональный артист театра и кино, проведет вас сквозь главные события из жизни Достоевского, и поведает как пережитое соотносилось с его сочинениями, раскроет тайны происхождения его героев и обратится к самым ярким фрагментам из произведений писателя. Вас ожидает яркая и эмоциональная встреча с миром выдающегося русского мыслителя, украшенная прекрасным ужином. Количество мест ограничено. Подробности и запись в группе https://vk.com/ndt_tour или по тел. +79817455425.

19:00

Уличная пешеходная экскурсия «Воздуху не хватает, или почему старуха-процентщица была обречена»

Библиотека на Карповке https://pr-cbs.ru/libkarpovka +7 (812) 346 09 17

Место сбора группы: Сенная площадь, 13. Ориентир — вход № 3, метро «Садовая»

Участники познакомятся с топографическими героями романа «Преступление и наказание» — домами и мостами Петербурга, побывают на адресах в окрестностях Сенной площади, связанных с жизнью Фёдора Михайловича Достоевского, и поразмышляют о том, был ли шанс у старухи-процентщицы остаться в живых? Вход по регистрации: https://libkarpovka.timepad.ru/event/3400795

19:00

Спектакль ФМД-Театра «Достоевский маскарад» (второй показ)

Место проведения: Общественное пространство «Никольские ряды» (СПб, Садовая ул., 62) Контакт: Музей Достоевского https://md.spb.ru +7 921 977 43 00

«Достоевский маскарад» — театральное путешествие, в котором переплетаются семь произведений трёхвеликих писателей: Достоевского, Пушкина и Лермонтова.

Идея — Вера Бирон. Режиссер — Илья Дель. Хореограф — Александр Челидзе. Композитор — ФедорПшеничный. Художник по костюмам — Ника Велегжанинова. Художник по гриму — Наталья Грачева.

Играют: Геннадий Алимпиев, Женя Анисимов, Анна Арефьева, Диана Вакула, Олег Габышев, Виталий Гудков, Татьяна Ишматова, Елена Калинина, Артем Кисаков, Мария Киселева, Татьяна Краснова, Николай Куглянт, Александр Кудренко, Виталий Куликов, Александр Лушин, Дарья Нарицына, Антон Падерин, Максим Петров, Лаура Пицхелаури, Лера Пятикова, Дарья Румянцева, Сабина Саутиева, Полина Сидихина, Игорь Устинович, Сергей Филипович, Дмитрий Хасанов.

Вход свободный.

21:00

Спектакль-расследование «Заповедь № 6» по мотивам «Преступления и наказания»

Культурное пространство «Где бабуля?» (СПб, Средняя Подьяческая 15) https://gdebabulya.ru

Променад от бара «Гараж» с рассказом о героях романа, с театрализованной игрой в доме старухи-процентщицы— игрой, способной изменить вас навсегда. Продолжительность спектакля: 2-2,5 часа. Участие бесплатное, необходимо записаться: +79816817216.

«День Достоевского 2025», ночная программа

22:00

Ночная экскурсия по местам романа «Преступление и наказание» от актера театра и кино

NDT Tour — Авторские экскурсии артистов Небольшого драматического театра https://vk.com/ndt_tour Тел. +7 981 745 54 25

Место сбора группы: СПб, Казначейская, 7

Вас ждёт волнующее путешествие по злополучному городу времен Достоевского, где вам приоткроют тайны его романа. Вы узнаете где жил бывший студент, где впервые признался в своём преступлении, сколько раз ходил к заветной цели, узнаете о его встречах с другими персонажами и откроете самую мучительную тайну романа — во имя чего была убита несчастная старушонка…

Вас ожидают истории из частной жизни Достоевского, дома и прототипы героев, яркие вспышки из повестей ироманов писателя среди тех самых улиц. Вы проживете вместе с автором его яркую судьбу: узнаете как рождался его роман «Бедные люди», возвестивший о приходе нового таланта, где учился Достоевский, где он испытал ужас приговорённого к смерти и как каторга переломила его верования, как появилось знаменитое«Пятикнижие» Достоевского. А ночной город создаст ощущения подлинного театрального действа.

Ведущий — Илья Тиунов/Александр Муравицкий. Продолжительность — 1 час 15 минут.

Билеты: https://ndt-tour-teatralizovannye.timepad.ru/event/2836564