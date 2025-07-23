Дельфины вернулись в Финский залив: редкое явление у берегов Петербурга

Неожиданное и радостное событие произошло в акватории Финского залива — всего в 50 километрах от Санкт-Петербурга местные жители заметили группу дельфинов. Уникальные кадры были сделаны в районе Зеленогорска, где морские млекопитающие свободно плавали недалеко от берега.

Специалисты Института океанологии имени Ширшова РАН, изучив видео, предположили, что это афалины — один из самых известных видов дельфинов. Эти умные создания с характерным «клювом» на морде обычно обитают в более тёплых водах, но иногда появляются в Балтийском море.

Возвращение после долгого отсутствия

Как пояснил кандидат биологических наук Антон Чернецкий, в прошлом афалины и другие морские млекопитающие были обычными обитателями этих мест. Однако экологические последствия мировых войн и промышленного загрязнения в XX веке сделали Балтику одним из самых грязных морей, что привело к исчезновению дельфинов из Финского залива.

«Их появление сейчас — хороший знак, — отмечает учёный. — Это говорит о постепенном улучшении экологической ситуации».

Почему это важно?

Последний раз дельфинов в границах Петербурга наблюдали в далёком 1935 году. В 2020 году их видели у посёлка Приветнинское в Выборгском районе, а теперь — снова в акватории залива. Возможно, это та же группа животных, которую ранее заметили у берегов Финляндии.

Афалины отличаются от других дельфинов более крупными размерами и характерным строением морды. Они обитают в тёплых и умеренных водах по всему миру, включая Чёрное и Балтийское моря. Их возвращение в Финский залив — важный сигнал для экологов и показатель восстановления морской экосистемы.

Шанс увидеть чудо природы

Хотя дельфины нечасто появляются так близко к Петербургу, их визит дарит надежду, что в будущем такие встречи станут более регулярными. Для тех, кто хочет гарантированно увидеть морских млекопитающих, есть вариант отправиться в Мурманскую область, где обитают киты и дельфины.

Пока же петербуржцы могут порадоваться редкому событию: спустя почти 90 лет дельфины снова плавают у берегов города, напоминая о хрупкости и удивительной способности природы восстанавливаться.