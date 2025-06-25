Да, Шеф! В Петербург едет главный гастрофестиваль страны

«Да, Шеф!» в Питере! 23-24 августа 2025 года Никольские ряды в Санкт-Петербурге превратятся в настоящий рай для гурманов. В Северной столице пройдет знаменитый гастрономический фестиваль «Да, Шеф!», отмечающий в этом году свой пятилетний юбилей. В прошлом сезоне мероприятие собрало более 133 тысяч посетителей, и теперь петербуржцы смогут оценить его масштаб лично.

Идейный вдохновитель и главное лицо фестиваля — звездный шеф-повар Константин Ивлев, известный по популярным кулинарным шоу «На ножах», «Адский шеф» и «Битва Шефов». Он лично представит свою новую кулинарную книгу и проведет автограф-сессию для поклонников.

Программа обещает быть насыщенной: зрелищные кулинарные баттлы между лучшими поварами города, мастер-классы от мэтров гастрономии, дегустации локальных деликатесов и фермерских продуктов. Особое внимание организаторы уделили развлечениям — гостей ждут тематические зоны по мотивам шоу канала «Пятница», сладкая станция с десертами, BBQ-шатер с ароматными блюдами на огне и даже кулинарные батуты для детей.

Интересный факт: в рамках фестиваля «Да, Шеф!» пройдет необычный эксперимент — шеф-поварам предстоит создать блюда из продуктов, которые обычно считаются «отходами», доказав, что и из них можно приготовить кулинарные шедевры.

Вечерняя программа порадует меломанов — на сцене выступят популярные музыкальные коллективы. А для тех, кто захочет забрать кусочек фестиваля с собой, будет работать фермерский маркет с качественными продуктами от местных производителей.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Садовая, 62. Организаторы предупреждают — в прошлом году билеты раскупили за несколько дней. Это шанс не просто попробовать изысканные блюда, но и увидеть, как рождаются кулинарные тренды нового сезона.

Билеты на фестиваль «Да, Шеф!» в Санкт-Петербурге по ссылке

О, да! Еда! – гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге