Чудо света: как Петропавловская крепость станет порталом в прошлое

С второго по четвертое ноября, начиная с семи часов вечера, историческое ядро Санкт-Петербурга погрузится в фантастическую атмосферу мультимедийного шоу. Территория Петропавловской крепости станет площадкой для масштабного фестиваля «Чудо света», который успел завоевать признание у петербуржцев и гостей города. В течение трех ноябрьских вечеров древние стены и бастионы превратятся в гигантские экраны для цифровых полотен.

Современные технологии в области светового дизайна и лазерных инсталляций позволят команде цифровых художников воссоздать на монументальных фасадах ключевые моменты российской истории. Ожившие проекции перенесут зрителей через важнейшие вехи развития Санкт-Петербурга и государства, создав эффект путешествия во времени. Каменные стены заговорят языком визуальных образов, демонстрируя зрелищные картины прошлого.

Мероприятие пройдет по адресу: Петропавловская крепость, дом 3. Пространство вокруг архитектурного ансамбля временно преобразится в импровизированный театр под открытым небом, где современные технологии встретятся с историческим наследием. Этот синтез создаст уникальную возможность по-новому взглянуть на знакомые с детства архитектурные силуэты и пережить незабываемые эмоции от встречи с ожившей историей.