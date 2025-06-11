Четыре пляжа Петербурга признаны безопасными для купания

С наступлением летнего сезона Роспотребнадзор опубликовал данные о качестве воды в зонах отдыха Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По результатам регулярных проверок, которые проводятся с мая, специалисты ведомства подтвердили, что только четыре городских пляжа полностью соответствуют санитарным нормам.

В список безопасных мест для купания вошли водоемы Выборгского и Красносельского районов. В Выборгском районе это Верхнее и Среднее Суздальские озера, а также Ольгинский водоем. В Красносельском районе купаться можно в Безымянном озере. Пробы воды здесь соответствуют требованиям по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

Однако ситуация на других пляжах города менее радужная. Двадцать зон отдыха шестнадцать не прошли проверку. Вода в этих местах не соответствует установленным нормативам, и купание там может представлять риск для здоровья.

В Ленинградской области картина немного лучше. Три водоема признаны пригодными для отдыха: озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Ратное в Кузнечном и Снетковское озеро в сельском поселении Ларионовское. Остальные семнадцать проверенных пляжей области не соответствуют санитарным требованиям.

Эксперты напоминают, что купание в непроверенных водоемах может быть опасно из-за возможного наличия вредных микроорганизмов, химических загрязнений или паразитов. Вода, не соответствующая нормам, способна вызвать кожные раздражения, кишечные инфекции и другие заболевания.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воды на пляжах, и список безопасных мест может быть дополнен. Однако пока жителям и гостям Петербурга стоит выбирать для отдыха только проверенные локации или уточнять актуальную информацию перед поездкой.

Интересно, что в последние годы в Северной столице активно развиваются проекты по очистке водоемов и созданию новых зон отдыха. Два года назад в городе началась масштабная программа по реабилитации озер и рек, которая должна улучшить экологическую обстановку и расширить список пригодных для купания мест. Пока же выбор остается небольшим, но зато эти пляжи гарантируют безопасный и комфортный отдых у воды.

Финский залив временно останется без трех популярных пляжей