Будущее наступило: в петербургском аэропорту тестируют регистрацию по лицу

В аэропорту Пулково начался масштабный эксперимент по внедрению биометрических технологий, который может изменить привычный процесс авиаперелетов. В течение 2025 года здесь тестируют систему, позволяющую пассажирам проходить все предполетные процедуры — от регистрации до посадки — без предъявления документов, используя только данные лица.

Советник генерального директора Центра биометрических технологий Константин Ярославский пояснил, что успешное завершение испытаний может привести к изменениям в законодательстве. Уже в 2026 году ограниченная группа пассажиров, чьи биометрические данные внесены в Единую систему, получит возможность полностью отказаться от бумажных документов при прохождении контроля.

По словам представителя оператора аэропорта Григория Кузьмина, текущие испытания проводятся с использованием оборудования, предоставленного безвозмездно. Однако полномасштабное внедрение технологии потребует инвестиций около 100 миллионов рублей. В перспективе биометрия может принести авиационной отрасли экономию до 100 миллиардов рублей, сократив операционные расходы аэропортов на 40%.

Как отмечают в Минтрансе, к 2028-2029 годам система биометрического контроля может появиться в крупнейших транспортных узлах страны, включая Шереметьево. А к 2030 году большинство российских аэропортов, вероятно, предложат пассажирам возможность проходить досмотр без предъявления документов.

Этот проект является частью масштабной цифровизации транспортной сферы, где биометрия уже используется для 17 различных услуг — от финансовых операций до открытия бизнеса. Пулково становится полигоном для отработки технологий, которые в ближайшие годы могут кардинально изменить опыт путешествий для миллионов россиян.

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