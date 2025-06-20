Будущее авиаперелетов: биометрия приходит в российские аэропорты

На проходящем в Санкт-Петербурге XXVIII Международном экономическом форуме было заключено важное соглашение, которое может изменить привычный процесс авиапутешествий. Руководители компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» и «Центра Биометрических Технологий» подписали документ о запуске пилотного проекта по использованию биометрических данных пассажиров на внутренних рейсах.

Новая система позволит идентифицировать путешественников без предъявления паспорта, используя только биометрические параметры. Все данные будут надежно защищены и храниться в зашифрованном виде в государственной информационной системе.

Как отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, этот проект значительно повысит не только безопасность перевозок, но и комфорт пассажиров. Технология сделает процесс прохождения всех предполетных процедур более быстрым и удобным, устранив необходимость многократного предъявления документов.

Первые испытания системы уже начались в аэропорту Пулково, где тестируют возможность прохождения зоны досмотра без дополнительных пропусков и документов — только по биометрическим данным. Этот шаг станет началом масштабной цифровой трансформации пассажирских перевозок в России.

Эксперты отмечают, что внедрение биометрических технологий соответствует мировым тенденциям развития транспортной инфраструктуры. В перспективе новая система может быть расширена и на международные рейсы, что еще больше упростит процедуру прохождения паспортного контроля для российских и иностранных граждан.

Подписание соглашения на Петербургском экономическом форуме подчеркивает стратегическое значение этого проекта для развития транспортной отрасли страны и создания комфортной цифровой среды для пассажиров.