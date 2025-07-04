Бродский DRIVE 2025: фестиваль возвращается в Петербург

Бродский DRIVE 2025! В сердце Петербурга вновь зазвучат джазовые мелодии – с 11 по 13 июля усадьба Бродского станет площадкой для одиннадцатого фестиваля Бродский DRIVE. Это пространство, где профессионалы и любители музыки встречаются, чтобы вместе насладиться свободой импровизации, заключенной в строгие рамки исторической архитектуры.

Открытие фестиваля «Бродский DRIVE 2025» 11 июля обещает быть особенным. Аккордеонистка и композитор Эвелина Петрова представит программу «Воображаемый фольклор» – авторские произведения, в которых переплетаются народные мотивы и современное звучание. Ее партнером станет контрабасист Владимир Волков, чье имя хорошо известно ценителям экспериментальной музыки. В этот же вечер на сцену выйдет международный проект московского барабанщика Дмитрия Сабурова и австралийского тромбониста Дэна Барнетта. Их энергичное шоу, дополненное виртуозной игрой пианиста Владимира Нестеренко, подарит зрителям незабываемые эмоции.

Субботняя программа «Бродский DRIVE 2025» 12 июля начнется с выступления квартета саксофониста Дмитрия Петручиани. Его музыка – удивительный сплав европейского джаза и средневековой мистики, превращающий концерт в философское действо. Продолжит день трубач Вячеслав Гайворонский с проектом «Семь звукоголосий», где стихи Иосифа Бродского оживут в сочетании с джазовыми импровизациями. Вечером гостей ждет поэтически-музыкальный перформанс «Sketches» – дуэт саксофониста Алексея Круглова и пианистки Карины Кожевниковой, соединяющий классику, джаз и стихи великих поэтов. Завершит субботний марафон ансамбль пианиста Андрея Кондакова, объединивший лучших музыкантов московской сцены.

Воскресенье, 13 июля, «Бродский DRIVE 2025» начнется с выступления трио пианиста Михаила Марышева, известного своими неожиданными интерпретациями советских мелодий. Далее саксофонистка Полина Ильина представит программу «Crossroads» – размышление в звуках о выборе и судьбе. Финальным аккордом фестиваля станет концерт группы Dizzy Dutch Duck, чья мощная оркестровая энергетика никого не оставит равнодушным. А для ценителей этнического звучания прозвучат волшебные мелодии дудука в исполнении ансамбля Виталия Погосяна.

Бродский DRIVE 2025 – это три дня музыки без границ, где каждый найдет что-то особенное. Исторические стены усадьбы, современные ритмы и талантливые исполнители создадут неповторимую атмосферу настоящего джазового праздника.

Расписание фестиваля Бродский DRIVE 2025

11 июля:

19:00 — Дэн Барнетт (Сидней) и ансамбль Дмитрия Сабурова (Москва)

20:00 — «Воображаемый фольклор» (Осло — Санкт-Петербург). Эвелина Петрова (аккордеон, вокал), Владимир Волков (контрабас)

12 июля:

16:00 — Dmitry Petruchiani Quartet (Санкт-Петербург)

17:00 — «Семь звукоголосий». Вячеслав Гайворонский (труба), Андрей Кондаков (клавишные), Андрей Ефимовский (виолончель)

19:00 — «Sketches» (Москва). Алексей Круглов (саксофоны) и Карина Кожевникова (вокал, клавишные)

20:00 — Andrei Kondakov Festival Stars (Москва-Санкт-Петербург). Андрей Кондаков (клавишные), Артем Баденко (саксофон), Антон Давидянц (бас-гитара), Олег Бутиан (ударные)

13 июля:

16:00 — Crossroads. Квинтет Полины Ильиной

17:00 — Трио Михаила Марышева (Санкт-Петербург — Москва)

19:00 — Виталий Погосян Duduk-Band

20:00 — Dizzy Dutch Duck под руководством Антона Боярских

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