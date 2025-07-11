Борьба с нелегальными перевозками: итоги полугодия в Петербурге

В Санкт-Петербурге подвели промежуточные результаты работы по выявлению незаконных таксистов. За первые шесть месяцев 2025 года на специализированные стоянки было отправлено 51 транспортное средство, осуществлявшее перевозки без соответствующих разрешений. Среди задержанных автомобилей 29 принадлежали гражданам других государств.

Основное внимание межведомственной комиссии было сосредоточено на ключевых точках скопления нелегальных перевозчиков – крупных транспортных узлах города и территории возле аэропорта «Пулково». В ходе 506 проверочных мероприятий инспекторы осмотрели 6168 машин, сотрудники ГИБДД составили 463 административных протокола за нарушения правил дорожного движения.

Как отмечают в городском комитете по транспорту, слаженная работа различных ведомств позволяет постепенно сокращать количество незаконных перевозчиков на улицах Северной столицы. Мониторинг потенциально опасных мест и регулярные рейды будут продолжены в прежнем режиме.

Специальная комиссия, созданная для борьбы с нелегальными перевозками, работает в Петербурге с 2004 года. В ее состав входят представители правоохранительных органов, транспортных ведомств и других профильных структур, что позволяет комплексно решать проблему незаконного такси.