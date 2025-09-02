Большой семейный фестиваль 2025: Uma2rman, Хабиб, Galibri&Mavik

Большой семейный фестиваль 2025: Самый грандиозный праздник для всех поколений ждет петербуржцев в парке 300-летия

Главное семейное событие этого лета состоится на берегу Финского залива. После успешного турне по районам города Большой семейный фестиваль возвращается для заключительного шоу. Шестого и седьмого сентября парк 300-летия Санкт-Петербурга превратится в огромную площадку для отдыха, где каждый найдет развлечение по вкусу.

Большой семейный фестиваль 2025: гостей ожидают яркие выступления популярных артистов, множество сюрпризов и подарков, а также около пятидесяти бесплатных активностей и творческих мастер-классов, рассчитанных на разные возрастные группы.

Юных участников ждут увлекательные занятия, где они смогут примерить на себя различные профессиональные роли. Всего за несколько минут дети превратятся в ученых-химиков, исследователей древностей, творцов цифровых технологий и художников. В это время старшее поколение сможет узнать о современных городских возможностях, появившихся благодаря программе «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Им представят планы строительства крупных объектов: Большого Смоленского моста, всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина», новой очереди аэропорта Пулково и других значимых сооружений. На специальной площадке «Приемная вашего депутата» можно будет предложить собственные идеи для будущих законодательных инициатив.

Туристы откроют для себя новые маршруты по Северной столице, включая прибрежные направления, экологические тропы, архитектурные памятники и современные достопримечательности.

Для гостей старшего поколения подготовлена специальная зона «Серебряный возраст», где можно будет создать стильные аксессуары, посадить миниатюрный сад, приготовить натуральную косметику и потанцевать на дискотеке под ретро-хиты в исполнении диджея.

На главной сцене с 13.00 до 19.00 выступят известные музыкальные коллективы и исполнители: Uma2rman, «Братья Грим», DJ Groove, Guma, Rock Privat, «Пролетарское танго», Galibri & Mavik, «Хабиб», «5утра» и другие популярные артисты.

Гостей фестиваля также ждут массовые игры на открытом воздухе, увлекательные квесты, аквагрим, шоу мыльных пузырей, спортивные состязания и огромное количество сладкой ваты.

Посещение праздника бесплатное для всех желающих. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на официальной странице события.

Развитие событийного туризма остается важным направлением для увеличения турпотока в Северную столицу. За летний сезон 2025 года Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга уже организовал более десяти крупных мероприятий. С полным перечнем событий можно ознакомиться на официальном туристско-информационном портале города.

