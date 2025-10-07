Большой Детский фестиваль возвращается в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург готовится к масштабному культурному событию — VIII Большому Детскому фестивалю, который во второй раз пройдет одновременно в двух столицах. О деталях предстоящей программы рассказали представители организационного комитета: начальник Управления государственной поддержки искусства и внешних связей Комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Лавринович, директор фестиваля Лариса Вильясте, исполнительный директор петербургской программы Наталия Сергеевская и режиссер премьерного рэп-мюзикла «ПУШКА» Маша Додылина. В режиме видеоконференции к презентации присоединилась куратор литературного направления фестиваля, эксперт по детскому чтению Марина Молявина.

Фестиваль получил статус мероприятия национального проекта «Семья» и реализуется в рамках партийной программы «Культура малой Родины» при содействии Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков подчеркнул значимость события: «Присоединение к национальному проекту “Семья” для нас особенно ценно, поскольку фестиваль обращен не только к детям, но и к семейным ценностям в их многообразии. Наши мероприятия доступны для самой разной аудитории: для малышей, только открывающих для себя мир театра, кинематографа и литературы; для подростков, находящих на сцене отклик своим переживаниям; для родителей, открывающих через искусство новые возможности взаимопонимания с детьми».

Петербургский этап фестиваля пройдет с 11 октября по 3 ноября, представив насыщенную программу спектаклей, анимационных и художественных фильмов, творческих встреч с писателями, режиссерских лабораторий, образовательных семинаров для педагогов и мастер-классов для воспитанников театральных студий.

Центральное место в программе займут театральные постановки. В афише заявлены: «Школа для дураков» Артема Устинова от Ульяновского драматического театра, комикс-опера с большими куклами «КвинПикS» Виктора Плотникова из Карельского театра кукол, «Каштанка» в постановке Амира Ерманова от Московского театра кукол, «Гроза» Олега Александрова из Донецкого молодежного театра, инклюзивный спектакль «Играем в Пушкина» Евгении Акс, кукольное представление «Черная речка. Кукольная дуэль» Анатолия Архипова и Ларисы Балеевских, а также «Сказка о царе Салтане» в интерпретации Сойжин Жамбаловой из Томского ТЮЗа. Показы состоятся на ведущих театральных площадках города, включая Театр Академии танца Бориса Эйфмана, Молодежный театр на Фонтанке, Karlsson Haus, Театр «ЦЕХЪ», Театр на Васильевском, Кукольный театр сказки и пространство «Театрального проекта 27» в здании бывшего завода «Арсенал».

Помимо театральной составляющей, фестиваль представит несколько специальных направлений: кинопрограмму и анимацию с лучшими фильмами для юных зрителей, литературную программу с встречами с писателями и выставками иллюстраций, образовательные семинары для педагогов, лабораторию для молодых режиссеров, творческие мастерские для студийцев и инклюзивное направление, раскрывающее потенциал театра как средства коммуникации с особенными зрителями. Посещение большинства событий этих направлений является бесплатным при условии предварительной регистрации на официальном ресурсе фестиваля.

Традиционно победителей фестиваля определит независимое детско-юношеское жюри, в состав которого вошли 28 детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет, увлеченных различными видами искусства. Юные эксперты представляют Москву, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Самарскую, Орловскую, Московскую, Ростовскую, Иркутскую и Тульскую области.