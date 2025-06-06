Безопасность на дорогах: новые правила для курьерских служб

В Санкт-Петербурге разрабатывают меры, которые помогут снизить аварийность на дорогах и упорядочить работу курьерских служб. На недавней встрече «Паблик-ток с курьерами», организованной Яндексом, представители Комитета по транспорту, логистических компаний и эксперты по безопасности дорожного движения обсудили новые инициативы.

Ключевой темой стало Соглашение о мерах безопасности при курьерских доставках, подготовленное городским Комитетом по транспорту. Документ предусматривает создание специальных зон, где будет ограничено движение на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. Кроме того, курьеров обяжут проходить тестирование на знание ПДД, а их транспортные средства и одежду оснастят едиными идентификационными номерами. Это поможет упростить контроль за их передвижением.

Особое внимание уделяется мониторингу. Агрегаторы доставок будут передавать данные о перемещении курьеров в единую систему. За нарушения, такие как превышение скорости или езда в запрещенных местах, предусмотрены штрафы.

Как отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Михаил Казаков, эти меры помогут сделать улицы безопаснее для всех. После подписания Соглашения с компаниями его текст опубликуют на официальном сайте ведомства.

Параллельно в городе рассматривают проект постановления губернатора, который введет дополнительные ограничения. Согласно ему, курьеры смогут ездить со скоростью не более 20 км/ч на проезжей части и 10 км/ч в пешеходных зонах. Также планируется создать реестр доставок и наладить обмен данными между властями и агрегаторами.

Подобные встречи важны для диалога между властями, бизнесом и курьерами. Как подчеркнул Казаков, только совместными усилиями можно найти решения, которые повысят безопасность на дорогах и улучшат условия работы служб доставки. Власти Петербурга уделяют этому вопросу особое внимание, поскольку рост числа заказов требует новых регулирующих мер.