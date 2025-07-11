Безбилетников стало меньше: как Петербург наводит порядок в транспорте

Первые шесть месяцев 2025 года показали, что в петербургском общественном транспорте стало меньше пассажиров, пытающихся проехать зайцем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушителей сократилось на 31 тысячу человек. Такой результат стал возможен благодаря усиленному контролю – за полгода было проведено более 1,3 миллиона проверок, что на 368 тысяч превышает показатели 2024 года.

Контролёры проверили билеты у 21,6 миллиона пассажиров, выявив 711 тысяч случаев безбилетного проезда. Ежедневно на маршрутах работают свыше 700 ревизоров, следящих за соблюдением правил. Важно помнить, что контролёр не имеет права требовать оплату штрафа на месте – в спорных ситуациях пассажир может обратиться к водителю или позвонить на горячую линию перевозчика.

С июня 2025 года штрафы за нарушения стали строже. Теперь проезд без оплаты обойдётся в 1500 рублей, а отсутствие документов, подтверждающих право на льготу, – в 1000 рублей. Эти меры касаются и случаев, когда пассажиры перевозят детей без соответствующего оформления проезда.

Уменьшение числа безбилетников – результат системной работы городских властей. Увеличение количества проверок вместе с повышением штрафов постепенно меняет культуру поведения в транспорте, делая поездки более комфортными для всех.