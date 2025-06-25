Бесплатный проезд и перекрытия: как «Алые паруса» изменят жизнь Петербурга

В преддверии знаменитого праздника выпускников «Алые паруса» городские власти объявили о серии временных ограничений движения. 27 июня водители смогут бесплатно проехать по внутригородским участкам Западного скоростного диаметра — такая мера призвана компенсировать масштабные перекрытия в центре.

С 26 по 30 июня движение будет полностью запрещено на 120 участках дорог, включая ключевые мосты Северной столицы. Троицкий мост закроют дважды: 26 и 27 июня с 19:50 до 2:30 ночи. Дворцовый мост окажется недоступен для транспорта 27 и 28 июня с 19:00 до 4:00 утра, а затем снова с полудня 28 июня до 18:00 29 июня.

В эти же дни временные ограничения коснутся Благовещенского, Литейного и Тучкова мостов. В зону перекрытий попадут главные набережные города — Адмиралтейская, Английская, Университетская и Дворцовая. Биржевая, Сенатская и Троицкая площади также окажутся недоступны для автомобилистов.

Ограничения движения 26, 27, 28, 29 июня в Петербурге

Значительные ограничения ожидают и главную магистраль города. Невский проспект будет перекрыт на участке от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта. До 29 июня останется суженной проезжая часть Дворцовой набережной в районе дома 38 и Эрмитажного моста.

Эти меры связаны с подготовкой и проведением репетиции главного праздника выпускников. Городские власти рекомендуют жителям и гостям Северной столицы заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом, который продолжит работу в обычном режиме.

Ограничения в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса»