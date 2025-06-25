Бесплатные выходные в Петербурге: куда отправиться 28, 29 июня

Эти выходные в Северной столице обещают быть насыщенными и яркими. Для тех, кто хочет интересно провести время без лишних трат, приготовлено несколько увлекательных мероприятий на любой вкус.

Любителей корейской культуры ждет грандиозный фестиваль «Korean Summer Wave» на Московском рынке. Организованный совместно с Генеральным консульством Республики Корея, этот праздник предложит гостям окунуться в атмосферу Страны утренней свежести. В программе — выступления к-поп коллективов, гастрономические изыски, познавательные лекции, традиционные барабанные шоу и специальные кинопоказы. Все пространство рынка на эти дни превратится в маленький уголок Кореи.

В пригороде Петербурга, в живописном Приоратском парке Гатчины, продолжается кинофестиваль под открытым небом «Лето. Парк. Кино». 28 июня зрителей ждет особая программа: в 15:00 начнется увлекательная викторина «Назад в детство», затем показы любимых фильмов разных поколений — от классической сказки «Аленький цветочек» до драмы «Пальма» и героической ленты «Салют-7».

Театралов порадует Международный фестиваль КукART, который проходит с 22 по 30 июня. В этом году мероприятие объединяет традиционные кукольные спектакли, уличные представления и современные мультимедийные проекты. Особого внимания заслуживает проект «Петрушки на Невском» и специальный спектакль, посвященный памяти начала Великой Отечественной войны.

Кульминацией выходных станет легендарный праздник выпускников «Алые паруса». В ночь с 28 на 29 июня Нева озарится огнями фейерверков, а в ее водах появится знаменитый парусник с алыми парусами. Это зрелище, символизирующее переход во взрослую жизнь, ежегодно собирает тысячи зрителей на набережных и мостах города.

Эти выходные — прекрасная возможность открыть для себя новые грани Петербурга, насладиться искусством и просто хорошо провести время в хорошей компании. Главное — выбрать то, что по душе именно вам.

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