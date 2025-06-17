Бесплатные кинопоказы под Петербургом: программа must-see

В Гатчине стартует 31-й международный кинофорум «Литература и кино», который с 17 по 21 июня 2025 года представит зрителям насыщенную программу из почти 60 кинокартин. Вход на все мероприятия свободный, что делает этот культурный событие доступным для всех ценителей киноискусства.

Основные показы пройдут в киноконцертном зале «Победа» и городском Доме культуры. В конкурсной программе заявлены 14 полнометражных игровых фильмов, анимационные работы, документальные ленты и сериалы-экранизации, которые поборются за награды в 19 номинациях. Особый интерес представляет внеконкурсная программа с ретроспективами классики советского кино.

Фестиваль откроется драмой «Кукольный дом» Ольги Беляевой, основанной на реальных событиях из жизни народной артистки Ларисы Малеванной. Завершится же кинопраздник музыкальной биографией «Пророк. История Александра Пушкина» — одной из самых обсуждаемых картин этого года с Юрой Борисовым в главной роли.

Среди ожидаемых премьер — экранизация «Денискиных рассказов» Артемия Драгунского, фэнтези «Черный замок» по мотивам белорусского фольклора, а также военная драма «Группа крови» о трагических событиях в вырицком концлагере. Документальное кино представит ленты о выдающихся деятелях культуры — от Цветаевой до Куросавы.

Особенностью фестиваля станут многочисленные творческие встречи с участием таких мэтров кинематографа, как Юрий Назаров, Лариса Лужина и Леонид Каневский. В программе также запланированы литературные вечера, панельные дискуссии о будущем семейного кино и специальные мероприятия для юных зрителей.

Первый день фестиваля предложит гостям ретроспективу к 110-летию киностудии имени Горького, детский показ «Денискиных рассказов», дискуссию о трендах киноиндустрии и торжественную церемонию открытия. Организаторы подчеркивают, что все мероприятия направлены на популяризацию качественного кино и поддержку талантливых кинематографистов.