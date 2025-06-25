Беспилотная революция в Пулково: как роботы начнут обслуживать самолёты

Петербургский аэропорт Пулково готовится к внедрению передовых технологий — уже в следующем году здесь могут появиться первые беспилотные машины для обслуживания авиационной техники. Об этом сообщил Леонид Сергеев, возглавляющий компанию «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет воздушной гаванью.

По его словам, в ближайшее время аэропорт планирует согласовать с Минцифры и Минтрансом специальный экспериментальный режим, который позволит начать тестирование автономной техники. Если всё пойдёт по плану, уже к концу 2026 года часть наземных операций в Пулково будет выполняться без участия человека.

В перспективе беспилотными станут около 30% механизированных машин, задействованных в обслуживании воздушных судов. Сейчас парк аэропорта насчитывает 1340 единиц техники, из которых 340 — механизированные. Это значит, что в автоматический режим переведут порядка 90 транспортных средств.

Подобные инновации могут значительно ускорить обработку рейсов и снизить влияние человеческого фактора. Пулково станет одним из первых аэропортов России, где начнётся масштабное внедрение автономных технологий в наземные операции. Остаётся дождаться одобрения регуляторов — и тогда пассажиры увидят, как будущее авиационных сервисов становится реальностью.

Пулково-2: Как изменится главный аэропорт Петербурга